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Пятница 21 июля

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"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд

"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд
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В свежем выпуске программы "Жить здорово!" телеведущая Елена Малышева устроила разбор полетов.

Главный теледоктор Первого канала развенчала мифы о "чудодейственных" смесях, которыми снабжают себя звезды шоу-бизнеса. На передаче заговорили о препаратах коллагена — раскрученных биодобавках для улучшения состояния кожи. Елена Малышева возмутилась размаху пиар-кампании этих средств. По ее словам, на такие БАДы раскошеливаются безграмотные люди.

А ведь многие певицы, актрисы и просто знаменитые особы активно приобретали препараты коллагена с высокой стоимостью и нахваливали их. В списке отличившихся знатоков омоложения — Екатерина Андреева, Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Яна Рудковская...

Ведущая шоу "Жить здорово!" объяснила, что на коллагеновые смеси люди тратят баснословные суммы и даже не подозревают о своей ошибке. Причем Елена Малышева их не жалеет, а всем остальным в шутку советует заняться предпринимательством: покупать простой желатин и в жидком виде его продавать, называя коллагеном.

"Желатин — это и есть коллаген, только он стоит смехотворно мало. То есть вы можете открыть бизнес, покупать желатин, разводить его. В зависимости от того, как разведете, будет прибыль. Если за 30 рублей купили маленькую пачку желатина, развели в трехлитровой банке, можно прям толкать жидкий коллаген. Стоит три тысячи одна доза", — объяснила Елена Малышева.

Таким образом теледоктор уличила российских звезд, которые сами пьют дорогущие добавки и навязывают их остальным. "Я просто поражаюсь, какие деньги можно зарабатывать на безграмотности людей. И даже в каком-то смысле, я считаю, что это плата за безграмотность", — выдала Елена Малышева.

21 июля 2023, 20:03
Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал/"Жить здорово!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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