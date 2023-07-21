"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней

Избранница Максима Виторгана сняла кольцо и собрала вещи перед камерой. Нино Нинидзе выразила чувства в творческой форме.

Слухи о расставании звездной пары ходили довольно долго. Спутница актера не выдержала и выплеснула ураган эмоций в новой песне под названием "Заново". Нино Нинидзе поведала в телеграм-канале, что тема трека для нее очень личная. Неужели Максим Виторган навсегда потерял свою ненаглядную?

"Эта песня о силе любящей женщины, которая должна сделать выбор – в пользу себя! Я выпускаю из себя эту историю, которую хотелось проигрывать заново… и ставлю точку", — выразилась Нино Нинидзе, представляя поклонникам музыкальную новинку.

Блондинка дополнила ссылку на трек видеокадрами, на которых показала, как осталась одна, схватила чемодан и ушла из дома прочь. В тексте песни знаменитость обращается к партнеру без имени, но поклонники подозревают, что слов удостоен именно Максим Виторган.

"Когда же стало вдруг все не так с нами? За шторами дым, я не хочу просыпаться. Любить за двоих — вовсе не детская сказка", — посетовала Нино Нинидзе.

Выпустив песню, артистка поставила точку в истории любви, которую не раз прокручивала в голове и наверняка проживала. По мнению фанатов, композиция получилась нежной и чувственной. "Это очень красиво!", "Какой же голос", "Где-то плачет Виторган", "Мурашки по коже и слезы из глаз", — написали комментаторы в одной из соцсетей.