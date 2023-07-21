Дочь Успенской о личной жизни Тесты Болезнь Блиновской Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Пятница 21 июля

16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию 11:17В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка 10:59Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 10:36"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 10:18В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео 08:00Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса 06:36Семейство пони приютило собаку – видео 04:11"Станцевал для нас": дружелюбного кита сняли на видео 02:19В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости 01:01"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра 00:37Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках 21:06Дружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20:12"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 19:14"Не сдаваться!": жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью 18:14"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа 17:00Жулин похвастался после развода с Навкой: "У меня сплошные девочки" 16:20Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 14:50Бывший солист "Челси" Роман Архипов намерен избавиться от недвижимости в США 14:20Друг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова 11:40В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми 09:40Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 08:20Лиса украла смартфон и сняла видео 08:00Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды 06:31Врач раскрыл реальную опасность от тараканов 04:23Бобры затеяли драку в заповеднике – видео 02:18Умер режиссер сериала "Секретные материалы" 00:18Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости 22:46Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 19:50Агутина-старшего госпитализировали в кардиологическое отделение 18:49Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 17:56В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя 17:39В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость 16:49Оксана Акиньшина показала публике детей 15:56Певица Слава получила предложение выйти замуж 14:13В Москве при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек 12:27В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов из-за непогоды 11:40"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим 11:20"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери 10:23Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек" 08:40"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций 08:05Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 08:00Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка 06:44Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение 04:31Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты 02:37Основные правила по уходу за наращенными ресницами 01:38Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака 00:40"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней

"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней
178

Избранница Максима Виторгана сняла кольцо и собрала вещи перед камерой. Нино Нинидзе выразила чувства в творческой форме.

Слухи о расставании звездной пары ходили довольно долго. Спутница актера не выдержала и выплеснула ураган эмоций в новой песне под названием "Заново". Нино Нинидзе поведала в телеграм-канале, что тема трека для нее очень личная. Неужели Максим Виторган навсегда потерял свою ненаглядную?

"Эта песня о силе любящей женщины, которая должна сделать выбор – в пользу себя! Я выпускаю из себя эту историю, которую хотелось проигрывать заново… и ставлю точку", — выразилась Нино Нинидзе, представляя поклонникам музыкальную новинку.

Блондинка дополнила ссылку на трек видеокадрами, на которых показала, как осталась одна, схватила чемодан и ушла из дома прочь. В тексте песни знаменитость обращается к партнеру без имени, но поклонники подозревают, что слов удостоен именно Максим Виторган.

"Когда же стало вдруг все не так с нами? За шторами дым, я не хочу просыпаться. Любить за двоих — вовсе не детская сказка", — посетовала Нино Нинидзе.

Выпустив песню, артистка поставила точку в истории любви, которую не раз прокручивала в голове и наверняка проживала. По мнению фанатов, композиция получилась нежной и чувственной. "Это очень красиво!", "Какой же голос", "Где-то плачет Виторган", "Мурашки по коже и слезы из глаз", — написали комментаторы в одной из соцсетей.

21 июля 2023, 16:25
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал и соцсети Нино Нинидзе• Требует проверки

Фоторепортаж

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

В столице состоялся предпремьерный показ спектакля "В городе Лжедмитрове"
Режиссером постановки выступил Максим Виторган
Актер Алексей Кортнев
Актеры Павел Мордюков и Алексей Кортнев
Актеры Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина
Актриса Кристина Бабушкина
Актеры Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев
Актеры Сергей Белоголовцев, Наталья Вдовина, Кристина Бабушкина, певец Алексей Кортнев, участники группы "Несчастный случай" Павел Мордюков, Дмитрий Чувелев и Сергей Чекрыжов (слева направо на втором плане), режиссер-постановщик спектакля "В городе Лжедмитрове" Максим Виторган и актер Никита Санаев (слева направо на первом плане) после предпремьерного показа научно-фантастического музыкального спектакля "В городе Лжедмитрове"

По теме

Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество

Объявившая об активном поиске Нинидзе сделала намек Виторгану
Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне

"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне
Когда Роман Архипов участвовал в "Фабрике звезд-6", был слух, что якобы по условиям контракта на проекте запретили интим. Но как же тогда выходили из положения молодые и здоровые парни? Об этом он рассказал "Дни.ру" за кулисами музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". "Находиться в одном помещении круглосуточно, на протяжении нескольких месяцев, под постоянным прицелом камер – это серьезное психологическое испытание, – заверяет Архипов.

Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской

Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской
Стало известно, что суд продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября. Блогер стала фигурантом уголовного дела весной этого года.

"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию

"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию
Кристина Асмус раскрыла шокирующие подробности из студенческой жизни. Популярная российская актриса и кино, телеведущая Кристина Асмус получила широкую известность после исполнения роли Варвары Черноус в комедийном сериале "Интерны" на ТНТ.

Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки

Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки
Спортсмен несколько месяцев назад пережил ампутацию ступней и кистей. Почти полгода россияне переживали за судьбу прославленного спортсмена.

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
32-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы Любови Успенской – человек всесторонне развитый. Она увлекается живописью, в коллаборации с дизайнером Аникой Керимовой создала великолепную коллекцию одежды, работает преподавателем йоги. Но и поет он тоже хорошо. В этом могли убедиться зрители музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". Молодая певица за кулисами дала эксклюзивное интервью "Дни.ру". Татьяна, у Вас почти готов дебютный альбом – знаю, что его выпуск уже находится в финальной стадии.

Выбор читателей

19/07СрдПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 20/07Чтв"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 20/07ЧтвПоклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 20/07ЧтвДайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 19/07СрдВолочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 20/07ЧтвДружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала