"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок

Нино Нинидзе показала зад нерадивому любовнику.

Отношения актрисы Нино Нинидзе и ее коллеги, бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана длятся уже несколько лет, но так и не превращаются ни во что более серьезное. Периодически в Сети всплывают слухи о том, что пара не живет вместе, да и вовсе якобы рассталась.

Начало 2023 года Ниндзе и Виторган отметили вместе в одной компании, однако после этого отношения вновь словно охладели. Поговаривали, что Нино бросила нерешительного Виторгана и якобы ушла к режиссеру Шоту Гамисония, как Ксения Собчак к Богомолову. Однако подтверждения этой информации пара не давала.

В последнее время 31-летняя Нино Нинидзе постоянно одна. Зиму она провела в родном Тбилиси, в то время как Максим Виторган предпочитал компанию опальных знаменитостей за рубежом. Поговаривали, что страстные отношения Нино Нинидзе и Максима Виторгана угасают из-за разных политических взглядов.

Наконец ситуация получила какое-то развитие. На днях оставшаяся без спутника Нино Нинидзе заинтриговала поклонников. Она заявила, что находится в активном поиске.

"Я ищу человека, кто разделит со мной мою эстетику дебилизма, кто мягко будет меня направлять, кому будет со мной весело, кому искренне нравится, что я делаю", – написала возлюбленная Виторгана.

На видео Нино крутилась по-всякому, и даже показывала зад – все для того, чтобы тот самый поскорее откликнулся. При этом она опубликовала видео, на котором поет "Прости, нам больше не по пути, отпусти". После этого актриса показала в камеру свои завядшие цветы, словно намекая Виторгану о том, что свежих роз у нее дома нет.