"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей

Телеведущая показала вибрирующий агрегат для утех. Ксения Собчак сделала признание в телеграм-канале.

Знаменитость не стесняется обсуждать вещи, от которых у людей старшего поколения волосы встают дыбом. Смелая блондинка души не чает в желтой прессе, черном пиаре, и только рада вязнуть в гуще щекотливых тем. Даже в перерывах между скандалами Ксения Собчак перегибает палку.

Журналистка выставила в телеграм-канале прибор для стимуляции эрогенных зон и прокомментировала это решение. "Обычно делюсь с вами дорогими находками по теме моды, но тут не смогла удержаться. Встречайте вибратор за 15 тысяч долларов (1 300 000 рублей)", — написала Ксения Собчак.

По словам телеведущей, этот предмет из разряда "для взрослых" стал популярным, поскольку его показали в продолжении сериала "Секс в большом городе". По загадочной для фанатов причине Ксения Собчак ознакомилась с характеристиками девайса. "Он с напылением из золота", — отметила телезвезда.

Поклонники в комментариях не пришли к единому мнению. Некоторым интимная игрушка показалась интересной. Возможно, именно элитное покрытие прибора вызвало у них любопытство. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", многие москвичи инвестируют в ювелирные украшения.

Напомним, ранее Ксения Собчак нашла фаллоимитатор в тумбочке Анастасии Волочковой. "Я в своей спальне и ванной могу хранить все что хочу", — отреагировала тогда балерина.