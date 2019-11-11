"Господи, это какая-то низость": Волочкова о сексуально неудовлетворенной Собчак

Балерина Анастасия Волочкова рассказала "Дни.ру", что так и не простила Ксении Собчак дерзкую выходку. Танцовщица навсегда зареклась связываться с журналисткой.

"Открываешь двери дома, душу свою нараспашку вместе с этим домом, и человек плюет тебе в эту душу. Предает тебе, находит у тебя якобы какие-то фаллоимитаторы, хорошо, что она мне наркотики не принесла домой", – высказалась балерина.

Анастасия Волочкова предположила, что у Ксении Собчак, скорее всего, плохо обстоят дела в сексуальной жизни, раз уж она решила привезти с собой игрушку для интимных забав. Балерина полагает, что журналистка все еще ей завидует. По словам танцовщицы, ее заклятая подруга никогда не пользовалась повышенным вниманием мужчин.

Волочкова отметила, что все те 20 лет, которые она знакома с Собчак, журналистка ни разу не сказала о ней ничего хорошего. "С лестницы сталкивала, вином обливала, на сцену Кремля выбегала: заячьи уши, на шею мне вешалась со всеми этими цветами. Господи, это какая-то низость была. Она сама себя унижала на протяжении этих 20 лет", – сказала Анастасия Волочкова в интервью "Дни.ру".

Напомним, по слухам Ксения Собчак и Анастасия Волочкова повздорили много лет назад из-за олигарха Вячеслава Лейбмана. Бизнесмен был первой любовью журналистки. Роман Ксении и богача закончился посте того, как Собчак заподозрила его в неверности. Звезда до сих пор уверена, что именно Волочкова была той, с кем изменял ей избранник.

С тех пор Ксения Собчак и Анастасия Волочкова обменивались колкостями в адрес друг друга. Конфликт див уже начал сходить на нет, однако журналистка подлила масла в огонь. Весной этого, 2019 года, Ксения напросилась в гости к Анастасии, журналистка обещала танцовщице забыть старые обиды.

Анастасия Волочкова впустила Ксению Собчак и съемочную группу ее шоу в дом. После выхода выпуска программы многие зрители были возмущены: во время интервью с танцовщицей Ксения вела себя неподобающе. На протяжении всей передачи она грубо подшучивала над Анастасией. Апогеем стало то, что телеведущая рылась в спальне балерины, пока ту готовили к съемке.