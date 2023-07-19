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Среда 19 июля

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Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом

Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом
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Алла Пугачева перебралась в Юрмалу и поселилась рядом с Лаймой Вайкуле.

Примадонна отечественной эстрады после начала известных геополитических событий на Украине бросила многомиллионную армию фанатов и вслед за мужем сбежала из России в Израиль. Однако недавно народная артистка СССР переехала в Латвию.

Будучи в Израиле, исполнительница хита "Паромщик" отличилась скандальными высказываниями в адрес своей родины, властей и россиян. На демарш против Минюста РФ звезда эстрады пошла после того, как ее супруга-русофоба внесли в реестр иностранных агентов.

В общем, между некогда дорогими поклонниками и мужем Алла Пугачева выбрала похоронить остатки уважения на родине. Сегодня ее почти ничего не связывает с Россией. Примадонна закрыла бизнес и продала замок в деревне Грязь.

Кстати, в скандальной истории певицу поддержала ее подруга Лайма Вайкуле. Латвийская достопримечательность сегодня живет в Юрмале, а рядом с ней на лето поселилось семейство певицы и комика. Алла Пугачева выбрала для отдыха один из самых роскошных особняков города – виллу Марта.

Пару лет назад владельцу любимой недвижимости Аллы Борисовны удалось от нее избавиться... От недвижимости, не от Пугачевой. Особняк был продан за 600 миллионов рублей. Однако сделка обернулась грандиозным скандалом.

Новый и старый владелец виллы Марта начали судиться за каждую копейку. Нового хозяина не устроило, что родственники прежнего без разрешения вынесли из дома мебель и технику. Впрочем, на отдых Аллы Пугачевой это никак не повиляло, ее деньги за аренду рады видеть все собственники.

19 июля 2023, 18:49
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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