Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом

Алла Пугачева перебралась в Юрмалу и поселилась рядом с Лаймой Вайкуле.

Примадонна отечественной эстрады после начала известных геополитических событий на Украине бросила многомиллионную армию фанатов и вслед за мужем сбежала из России в Израиль. Однако недавно народная артистка СССР переехала в Латвию.

Будучи в Израиле, исполнительница хита "Паромщик" отличилась скандальными высказываниями в адрес своей родины, властей и россиян. На демарш против Минюста РФ звезда эстрады пошла после того, как ее супруга-русофоба внесли в реестр иностранных агентов.

В общем, между некогда дорогими поклонниками и мужем Алла Пугачева выбрала похоронить остатки уважения на родине. Сегодня ее почти ничего не связывает с Россией. Примадонна закрыла бизнес и продала замок в деревне Грязь.

Кстати, в скандальной истории певицу поддержала ее подруга Лайма Вайкуле. Латвийская достопримечательность сегодня живет в Юрмале, а рядом с ней на лето поселилось семейство певицы и комика. Алла Пугачева выбрала для отдыха один из самых роскошных особняков города – виллу Марта.

Пару лет назад владельцу любимой недвижимости Аллы Борисовны удалось от нее избавиться... От недвижимости, не от Пугачевой. Особняк был продан за 600 миллионов рублей. Однако сделка обернулась грандиозным скандалом.

Новый и старый владелец виллы Марта начали судиться за каждую копейку. Нового хозяина не устроило, что родственники прежнего без разрешения вынесли из дома мебель и технику. Впрочем, на отдых Аллы Пугачевой это никак не повиляло, ее деньги за аренду рады видеть все собственники.