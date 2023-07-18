"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян

Тина Канделаки сделала скандальное заявление о деньгах.

Известная российская журналистка, телеведущая, продюсер и медиаменеджер Тина Канделаки с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем скандальных историй. Зачастую звезда делает неоднозначные заявления, которые шокируют общественность.

Очередное провокационное высказывание появилось в социальных сетях Тины Канделаки во вторник, 18 июля. И тут уж классическое оправдание, мол, цитату вырвали из контекста, не подойдет. Журналистка сама обрезала выступление и разместила фрагмент в телеграм-канале.

На видео Тина Канделаки рассуждает о деньгах и возможностях: почему одним они даются, а другим нет. "Вы не готовы к тому, чего вы хотите", – обращается генеральный директор телеканала ТНТ к россиянам.

Далее под видео с непонятным набором слов телезвезда поясняет: если гражданам не дают деньги, значит, сущность этих личностей не соответствует их желаниям. Любопытная формула, не правда ли?

По словам журналистки, деньги в мире распределяются очень даже справедливо. Тина Канделаки настаивает, что люди, в частности, россияне, получают "зарплату", эквивалентную их некоему вкладу, а также силе, отдаче и искренности.

Является ли Тина Канделаки более сильным, искренним человеком и отдает ли она себя профессии больше, чем рядовой российский учитель или врач? Отставим этот вопрос открытым.

Кстати, россиян уже предупредили о негативном эффекте падения курса рубля, уточняет "Радио 1". Кроме того, гражданам объяснили, как увеличить зарплату на работе по найму. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".