59-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции

"Я больше не прошу", "Наступает ночь", "Музыка нас связала" – эти песни группы "Мираж" давно стали суперхитами. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" их исполнила Маргарита Суханкина, которую называют "золотым голосом" коллектива. А за кулисами артистку ждал корреспондент "Дни.ру".

В будущем году у Суханкиной юбилей – ей исполнится 60. Но она всем говорит: "Мне всегда 18!" Впрочем, выглядит она тоже молодо, а новая – короткая – стрижка ее еще больше свежит. Правда, секрет ее идеальной фигуры и кожи – не только холод, голод и крем "Ромашка".

"Конечно, мне помог врач, – признается Маргарита. – В какой-то момент я начала катастрофически поправляться, пришлось пойти к хирургу (она похудела со 100 на 30 килограммов после того, как ей сделали операцию – Прим. ред.). И сейчас такая счастливая – ем что хочу, когда хочу, и даже среди ночи могу съесть пирожное! Главное, это совсем не больно – утром тебе делают операцию, завтра ты идешь домой.

Гастропликация — это малоинвазивная хирургическая операция для похудения. Хирург "заходит" в брюшную полость через 5 небольших разрезов (каждый по 5 мм). Затем складывает стенки желудка по большой кривизне внутрь и сшивает эту область, тем самым значительно сокращая объем. После операции сокращается количество потребляемой пищи, пациент начинает худеть.

Но борется, как в песне Людмилы Гурченко, "над всеми недостатками, которые видны, над скверными задатками, которые даны", Маргарита Суханкина борется не только изнутри, но и снаружи. "Как всякий уважающий себя артист, я пользуюсь услугами косметологов, – пояснила артистка. – И не скрываю этого. Например, делаю инъекции для разглаживания морщин, ботокс, гиалурон".