С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Суббота 18 марта

08:08С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса 06:12Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314% 04:09Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре? 02:25Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос 00:01Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта 22:40Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом 22:20"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки 21:40"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода 20:40Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо 19:50Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор 19:00"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи 18:40"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы 18:20"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг 18:00Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности 17:40"Лучше жалеть о том, что сделал": Проклятая на родине Тодоренко бежит из России 17:20"Наживается на простых людях": собирающую с поклонников деньги Дакоту публично пристыдили 17:00Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело 16:40Собчак против Манучарова, а Бледанс – против Погребняк: скандалы недели в 4 выпуске "На днях" 16:20"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость брошенного замка Пугачевой и Галкина* 16:00Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты 15:20Надеется стащить кусочек: Облизывающийся на мороженое пес взорвал Сеть (видео) 15:00Забрали: Семья раскрывшей правду о сурмаме Орловой потеряла новорожденную дочь 14:40"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка 14:20Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет 14:00"Взасос": рискнувшую на близость 73-летнюю Пугачеву дерут как сидорову козу 13:40Божий одуванчик: как выглядит сегодня ушедшая в монастырь 80-летняя актриса Ольга Гобзева 13:20Ампутаций не было: Правду о состоянии надувшего россиян Костомарова слили в Сеть 13:00Панин показал свой член на потеху публике: фото 12:40Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева 12:20Самые любимые места отдыха россиян внутри страны: рейтинг зимнего сезона 12:00Долой УК: собственников жилья наделят большей свободой 11:20"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 11:00Когда менять зимнюю резину на летнюю – ответил специалист 10:40"Все больше влюбляюсь": Порвавшая с Пресняковым Подольская похвасталась новым мужиком 10:20"Просил меня еще и еще": участник "Голоса" о встрече с Аксютой и критике Гагариной 10:00"Такого не было ни разу": сосед стрелявшего с балкона жителя многоэтажки пустился в откровения 09:40"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком 09:20Профессиональные провокаторы гипнозом и внушением выудили из доверчивой Новиковой интимный секрет 09:00"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 08:40Спрос на "вторичку" вырос на четверть 08:20Потерять работу и завалить экзамен: Всего одна ошибка в одежде ставит на будущем крест 08:00Выбираем дачный участок: советы профессионалов 06:10Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса 04:14Вклады в 2023: подводные камни банков с выгодными условиями 02:09В Петербурге ожил рынок аренды "элитки" 00:01День Герасима Грачевника: что нельзя делать 17 марта 22:30Это ловушка: Началова позвала с того света совершившего роковую ошибку Костомарова 22:10Как подготовить питомца к поездке на дачу? Отвечает ветврач 21:20Стали известны самые распространенные виды аллергии среди россиян 19:20Дата свадьбы и место: Буланова раскрыла тайну подготовки торжества
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса
251

Алина Кабаева и иные звезды, которые избрали для себя новую веру.

Пока одни начисто отрицают религию, утверждая, что бога нет, другие же настолько погружаются в изучение этой темы, что приходят к интересным мыслям. О том, например, что вера, которая досталась им от родителей, перестала вызывать трепет.

Редакция Дни.ру подготовила подборку, в которой собраны сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса.

На первом месте оказалась самая известная гимнастка всей России Алина Кабаева. Еще в 2004 году она сменила ислам на православие. Решение это не было спонтанным: девушка неоднократно подчеркивала, что хочет принять крещение.

Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Один из любимых комедийных актёров СССР Савелий Крамаров принял иудаизм. Однако традиции новой веры, которые запрещали работать по субботам, привели к конфликтам на съемочных площадках. В итоге стремительно теряющий работу актер нашел выход: добился туристической поездки в Австрию, из которой решил не возвращаться.

Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
А вот экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова в отличие от Савелия Крамарова и Алины Кабаевой приняла ислам. Сделала она это также в двухтысячных ради любимого мужчины. Однако 10 лет спустя девушка призналась, что настолько затосковала по христианским традициям, что вновь вернулась к православию.
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иудаизмом заинтересовался и Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом). Пошел он по программе максимум: вначале принял иудаизм, затем прошел церемонию хулы и стал в итоге ортодоксальным евреем. Живет он теперь в Израиле и растит сына от израильской бизнесвуман.
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Анита Цой ранее исповедовала протестантизм, затем увлеклась буддизмом, но в итоге, как и Алина Кабаева, поняла что ближе всего ей вера в Иисуса Христа. Поклонники артистки, как и пользователи Сети увидели снимки из храма на которых Анита Цой принимает православное крещение.
Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина ровно как как и Юлия Волкова поменяла веру ради любимого мужчины . Из-за своего первого мужа хорвата артистка стала католичкой. Однако развалившийся брак заставил Суханкину попытаться забыть и о смене веры, и о неудачном замужестве. Она поспешно приняла крещение, а затем призналась журналистам, что ради мужчины свою веру больше никогда не предаст.
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мать ребенка Тимати Анастасия Решетова сменила православие на ислам. Подписчики и окружающие последние несколько лет начали замечать светскую львицу в хиджабе и сразу подумали о том, что причиной стал новый мужчина. Лишь осенью 2021 г. она подтвердила что стала мусульманкой, но лишь по своему собственному желанию. Поклонники брюнетки гадают: останется она в исламе на всю жизнь или также станет христианкой, как и Алина Кабаева?!
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер Константин Хабенский, который также сменил религию, предпочел католицизм. Сам он однако эти слухи не подтверждал, за него это сделали его знакомые. Понять, что православие ему не по нраву, как сообщают, его заставила потеря любимой супруги.
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий и актер Игорь Верник, пообщавшись с Ричардом Гиром однажды, так проникся философией буддизма, что сменил веру. Принял он новую религию по всем правилам: встретился с ламой, прошел обряд посвящения.
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

А завершит нашу подборку еще одна известная гимнастка Ляйсан Утяшева, которая также изначально исповедовала ислам, но тянулась также и к христианству. Однако произошедшая смена приоритетов заставила девушку пересмотреть также и вопросы веры. После этого она, также как и Алина Кабаева, отдала предпочтение Иисусу Христу и начала жизнь с чистого листа.

Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 марта 2023, 08:08
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Иван Охлобыстин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Ильин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Гребенщиков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Мамонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Гобзева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие
Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом

Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом
Самойлова подхватила смертельно опасную болезнь.

"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки

"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки
Киркоров поразил народ внешним видом.

"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода

"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода
Дилара дала первое большое интервью после развода.

Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо

Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо
Светлана Ходченкова поразила поклонников своим видом.

Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор

Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор
Анна Семенович представила донельзя отретушированные снимки, и поклонники лишь подсмеялись над ней.

Выбор читателей

16/03Чтв"Точка невозврата": Потерявшая ребенка молодая жена больше не нужна Прилучному 17/03Птн"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 17/03Птн"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 16/03ЧтвРоссияне прощаются с Викой Боней: Сгоревшее тело звезды "Дома-2" поместили в черный ящик 17/03ПтнПанин показал свой член на потеху публике: фото 17/03Птн"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка