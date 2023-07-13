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Четверг 13 июля

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"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны

"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны
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В 1988 году Ангелина Вовк была ведущей Всесоюзного фестиваля польской песни в Витебске. Потом здесь стал проходить "Славянский базар", и первые годы его тоже вела знаменитая "тетя Лина". В 2023-м она возвращается на сцену Витебского амфитеатра – проведет здесь церемонию открытия XXII фестиваля искусств. За кулисами с легендой отечественного телевидения встретился корреспондент "Дни.ру".

Одна из самых памятных для Вовк встреч, которая случилась в Витебске, была с Аллой Пугачевой. Правда, ведущая до сих пор не уверена что был не двойник Примадонны. "Дело было в 1998 году, – рассказала Вовк. – Она приехала в Витебск с Филиппом Киркоровым, тогда это была молодая семья (Киркоров стал четвертым мужем Пугачевой в 1994 году – Прим. ред.). Филипп очень трогательно относился к Алле".

"Я помню, как мы сидели в комнате за кулисами, и вдруг открылась дверь, и вошли Алла с Филиппом, – говорит ведущая. – Когда Пугачева увидела большое количество известных людей, она ахнула, и отвернулась к стене. Для меня это было шоком, я не понимала, почему она так себя ведет. А позже стала понимать, что тогда это была не Алла Пугачева, а ее двойник. Причем очень похожий! При этом Филипп Киркоров хитро на всех смотрел и лишь улыбался – я так думаю, они так хотели всех нас разыграть!"

В отеле Ангелина Вовк встретилась с болгарским композитором Эмилем Димитровым, автором песни Аллы Пугачевой "Арлекино" (на международном конкурсе вокальных исполнителей "Золотой Орфей" получившей "Гран-при" – Прим. ред.), который нервничал, возмущался поведением артистки – мол, он ей звонит, а она не соглашается с ней на встречу. И это обстоятельство только усилило мои подозрения, что была вовсе не Алла, а двойник. Она еще и выглядела очень молодо".

13 июля 2023, 17:40
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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