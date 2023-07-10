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Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем
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У певца Олега Газманова от первой жены 3 июля 1981 года родился сын Родион Газманов. А 29 ноября 1997 года на свет появился Филипп Мавроди. Заключив брак с родившей его Мариной Муравьевой, эстрадный "есаул" мальчика усыновил. А в семь лет Филипп сменил фамилию и стал Газмановым. Об отношениях со сводным братом сегодня Родион Газманов рассказал "Дни.ру" на проводимом Эвклидом Кюрдзидисом фестивале детского кино "Хрустальный источник" в городе Ессентуки.

Филипп хотя и участвовал в группе "Непоседы", но артистом становиться никогда не собирался. Многие из-за эффектной внешности прочили его в модели, но Родион сообщил, что в планы Филиппа и это не входило: "Он где-то один раз снялся, и на этом все закончилось".

Филипп отучился в Великобритании, а потом занялся бизнесом. "Он молодчина! У него есть мозги и бизнес-жилка! Сегодня его бизнес – это успешная логистическая компания, которая развивается как в России, так и Штатах, – рассказывает Родион. – Периодически я даже консультируюсь с ними по поводу каких-то моментов".

Стоит напомнить, что до прихода на большую сцену Родион тоже занимался бизнесом – работал финансовым аналитиком в крупной торговой сети, занимался недвижимостью, продвигал стимулятор роста растений. "Все это было, я хорошо зарабатывал и даже построил себе дом, – вспоминает артист. – Но я не получал от этого большого удовольствия, а Филиппу пока в кайф. Может, позже что-то и изменится".

По словам Родиона, Филипп бывал пару раз на выступления сводного брата. "Это, впрочем, не его музыка, и я не настаиваю, – улыбается Газманов. – Зато вместе на вейкбордах (плоская доска с креплениями для плавания по воде – Прим. ред.) катаемся с удовольствием!"

10 июля 2023, 08:20
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей

Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

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