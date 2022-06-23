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Шоу-бизнес
Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей

Эти звездные красавцы берегут честь смолоду. "Не для тебя моя роза цвела!" – может сказать каждый из них. Дима Билан, Сергей Бурунов, Родион Газманов, Максим Аверин и Борис Корчевников дожили до седин, ни разу не вступив в брак. Ни жен, ни детей – не жизнь, а малина!
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Дима Билан

Дима Билан. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

40-летний исполнитель хита "Невозможное возможно" никогда не обделен женским вниманием. С ним флиртуют и молодые девушки, и статные пенсионерки. Однако Дима Билан не поддается уловкам, выбирая холостяцкую судьбу. Артист хотел обзавестись детьми, но после двух выкидышей опустил руки.

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

К 45 годам актер сериала "Полицейский с Рублевки" осознал масштаб прожитых дней. Лучшие годы жизни актер потратил на карьеру. Купидон явно махнул на него рукой. Сергей Бурунов планировал продолжить род, но спутница разбила ему сердце и бросила ни с чем.

Родион Газманов

Родион Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

В детстве сын Олега Михайловича получил эмоциональную травму: отец ушел из семьи ради другой женщины. Из этого предательства Родион Газманов вынес урок, поэтому сам жениться не торопится. 40-летний брюнет ищет умную и красивую партнершу. "С девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание", — объяснял предпочтения холостяк.

Максим Аверин

Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Заслуженный артист России и заядлый театрал Максим Аверин не готов к серьезным отношениям. По его словам, любовные связи с женщинами у него есть, но о браке речи не идет. В 46 лет кумир миллионов наслаждается свободой и видит в ней очевидные плюсы. "Холостой мужчина намного интереснее женатого — это хитрости профессии", — решил актер.

Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ведущий шоу "Судьба человека" занят отнюдь не романтикой, а политикой и православными святынями. Женить телезвезду пытались и друзья, и коллеги. В эфире Борис Корчевников в шутку окольцевал Клару Новикову, а еще подбивал клинья к внучке Светланы Немоляевой. Была в его жизни и настоящая любовь с печальным концом. Сможет ли экранный секс-символ найти вторую половинку? Кажется, пока 39-летнего журналиста больше волнует "насквозь голубой Белый дом" и его "извращенцы".

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Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 06:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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