Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей

Дима Билан
40-летний исполнитель хита "Невозможное возможно" никогда не обделен женским вниманием. С ним флиртуют и молодые девушки, и статные пенсионерки. Однако Дима Билан не поддается уловкам, выбирая холостяцкую судьбу. Артист хотел обзавестись детьми, но после двух выкидышей опустил руки.
Сергей Бурунов
К 45 годам актер сериала "Полицейский с Рублевки" осознал масштаб прожитых дней. Лучшие годы жизни актер потратил на карьеру. Купидон явно махнул на него рукой. Сергей Бурунов планировал продолжить род, но спутница разбила ему сердце и бросила ни с чем.
Родион Газманов
В детстве сын Олега Михайловича получил эмоциональную травму: отец ушел из семьи ради другой женщины. Из этого предательства Родион Газманов вынес урок, поэтому сам жениться не торопится. 40-летний брюнет ищет умную и красивую партнершу. "С девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание", — объяснял предпочтения холостяк.
Максим Аверин
Заслуженный артист России и заядлый театрал Максим Аверин не готов к серьезным отношениям. По его словам, любовные связи с женщинами у него есть, но о браке речи не идет. В 46 лет кумир миллионов наслаждается свободой и видит в ней очевидные плюсы. "Холостой мужчина намного интереснее женатого — это хитрости профессии", — решил актер.
Борис Корчевников
Ведущий шоу "Судьба человека" занят отнюдь не романтикой, а политикой и православными святынями. Женить телезвезду пытались и друзья, и коллеги. В эфире Борис Корчевников в шутку окольцевал Клару Новикову, а еще подбивал клинья к внучке Светланы Немоляевой. Была в его жизни и настоящая любовь с печальным концом. Сможет ли экранный секс-символ найти вторую половинку? Кажется, пока 39-летнего журналиста больше волнует "насквозь голубой Белый дом" и его "извращенцы".