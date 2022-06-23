Если б я был султан – был бы холостой! Пятерка российских секс-символов без жен и детей

Эти звездные красавцы берегут честь смолоду. "Не для тебя моя роза цвела!" – может сказать каждый из них. Дима Билан, Сергей Бурунов, Родион Газманов, Максим Аверин и Борис Корчевников дожили до седин, ни разу не вступив в брак. Ни жен, ни детей – не жизнь, а малина!

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