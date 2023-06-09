"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни

Тина Канделаки окунулась в прошлое и рассказала о том, какой нелегкий путь к вершинам у нее был.

В прошлом году знаменитая брюнетка получила очередную высокую должность в медиасфере. Став бывшим директором "Матч ТВ", она заняла пост директора телеканала ТНТ. И это не все изменения в ее жизни. В 2023-м россияне вновь увидели Тину Канделаки на экранах: она стала ведущей "Умнее всех" на телеканале "Пятница!".

Стоит отметить, что звезду редко можно было встретить в эфирах телеканалов, ведь в последние годы она оставалась за кадром, курируя работу команды. А ведь когда-то все было иначе. В одном из последних интервью знаменитость вспомнила, как начиналась ее карьера на телевидении. И в то время ей было намного сложнее, чем сейчас.

"Когда вспоминаю, как много времени приходилось по утрам ждать автобуса на холоде, чтобы доехать до метро, то понимаю, что сегодня нахожусь в парниковых условиях", – с иронией отметила Тина Канделаки.

Лет 20 назад ей приходилось несладко. Теледива вспомнила, как ночами дежурила на радио, потом отправлялась домой, спала буквально пару часов и ехала учиться. Но и после всех этих дел будущая звезда не отдыхала. Выйдя из учебного заведения, она уже бежала на подработку на телевидении. Потом снова смена на радио, и все по кругу.

Вспоминая об этом, брюнетка призналась, что никогда не ругала себя за трудоголизм. Да, кто-то считает это плохим качеством. Но для Тины Канделаки это важный инструмент, который дает возможность для самореализации.