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Четверг 8 июня

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“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой

“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой
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Телеведущая опубликовала трогательный пост, посвященный десятой годовщине супружеской жизни.

В 2013 году Лера Кудрявцева вступила в брак с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Тогда многие считали, что супруги не подходят друг другу, и пророчили им скорый развод. Однако предсказания недоброжелателей так и не сбылись. Лера и Игорь по-прежнему счастливы вместе и воспитывают маленькую дочку.

Сегодня телеведущая и хоккеист отмечают важную дату – 10 лет супружеской жизни. Разумеется, знаменитая блондинка не смогла оставить этот день без внимания в своих соцсетях. Светская львица опубликовала трогательный пост, поздравив мужа с оловянной свадьбой, и рассказала историю их знакомства.

Лера Кудрявцева поделилась, что встретила будущего мужа во время редкого выхода в свет с подругами в 2012 году. Именно тогда, по ее словам, все и закрутилось. "Я была женщина (старая) красивая, он – (глупый) молодой", – вспомнила ведущая.

Также звезда рассказала, что их с мужем не раз пытались разлучить. По словам Леры, окружающие часто подходили к ней с непрошенными советами. Однако чувства оказались сильнее чужого мнения. Кудрявцева заверила, что все это не важно, если человек действительно твой.

"Думали ли мы, что наш союз доживет до оловянной свадьбы? Вряд ли. 10 лет – как миг. Полет нормальный, иногда с турбулентными зонами. Прем дальше", – поделилась своими чувствами телеведущая.

8 июня 2023, 12:20
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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