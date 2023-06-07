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Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта

Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта

В Сети появилось довольно пугающее видео с Аланой Мамаевой.

Бывшая жена скандально известного футболиста никогда не скрывала своего пристрастия к хирургическим вмешательствам. После развода модель сделала пластику ягодиц, липосакцию живота и признавалась, что останавливаться не собирается. На днях Алана Мамаева перенесла новую операцию из-за сместившегося импланта.

На странице пластического хирурга, который, собственно, и участвовал в коррекции фигуры звезды, появились довольно пугающие кадры. Это видео ему прислала экс-супруга Павла Мамаева, на котором показала, как ее имплант в ягодице сдвинулся с места, а под ним образовалась пустота, из-за чего кожа брюнетки свисла.

"Такая вот жесть", – описала происходящее Алана Мамаева.

К счастью, проблема оказалась решаема. Для этого хирурги провели две операции – замену имплантов и подтяжку ягодиц. Поклонников, конечно, поразило произошедшее с экс-супругой футболиста. Многие поинтересовались, что же стало причиной смещения. Модель поспешила объяснить, что всему виной резкое похудение.

Стоит отметить, что звезду довольно часто критикуют за пугающую худобу. И время от времени ее подобные комментарии раздражают. Однажды Алана Мамаева даже ответила критикам, заверив, что с ее здоровьем все в порядке, а потеря веса связана со сбоем в организме.

7 июня 2023, 10:40
Алана Мамаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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