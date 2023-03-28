Скандалист Мамаев подарил жене богатое наследство: Отобрал у дочери

Скандально известный футболист Павел Мамаев купил своей новой жене Надежде Санько роскошную виллу на Бали, за что получил массу критики со стороны поклонников. Ведь совсем недавно Мамаев судился с бывшей женой и пытался отобрать у нее богатое наследство. Судя по всему, ему это удалось.
Напомним, после судов с Аланой Мамаевой футболист добился понижения алиментов на дочь до 11500 тысяч рублей в месяц. При этом на новой жене в отличие от дочери он не экономит. Выходит, что по сути Мамаев оттяпал у собственного ребенка наследство в угоду новой пассии.
Павел Мамаев уже почти год живет в Дубае, где открыл и развивает собственный бизнес – детскую спортивную академию, сообщает Пятый канал. Деньги льются у футболиста рекой, которая течет прямиком в карман потирающей ручки Надежды Санько, судачат фанаты. Бывшей же супруге футболиста Алане Мамаевой не остается ничего иное как довольствоваться своими 11 с небольшим тысячами рублей.
К слову, Санько знала о предстоящей покупке виллы и была к этому готова. Еще в прошлом году она проболталась, что ее ждет роскошный подарок от мужа. Теперь же известно, что это двухэтажная вилла на Бали. Сейчас ее почти достроили, и она скоро получит ключи. Площадь строения составляет 860 квадратов. Внутри будет несколько спален, а снаружи бассейн.