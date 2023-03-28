Скандалист Мамаев подарил жене богатое наследство: Отобрал у дочери

Беспринципный Мамаев посягнул на святое.

Скандально известный футболист Павел Мамаев купил своей новой жене Надежде Санько роскошную виллу на Бали, за что получил массу критики со стороны поклонников. Ведь совсем недавно Мамаев судился с бывшей женой и пытался отобрать у нее богатое наследство. Судя по всему, ему это удалось.

Напомним, после судов с Аланой Мамаевой футболист добился понижения алиментов на дочь до 11500 тысяч рублей в месяц. При этом на новой жене в отличие от дочери он не экономит. Выходит, что по сути Мамаев оттяпал у собственного ребенка наследство в угоду новой пассии.

Павел Мамаев уже почти год живет в Дубае, где открыл и развивает собственный бизнес – детскую спортивную академию, сообщает Пятый канал. Деньги льются у футболиста рекой, которая течет прямиком в карман потирающей ручки Надежды Санько, судачат фанаты. Бывшей же супруге футболиста Алане Мамаевой не остается ничего иное как довольствоваться своими 11 с небольшим тысячами рублей.

К слову, Санько знала о предстоящей покупке виллы и была к этому готова. Еще в прошлом году она проболталась, что ее ждет роскошный подарок от мужа. Теперь же известно, что это двухэтажная вилла на Бали. Сейчас ее почти достроили, и она скоро получит ключи. Площадь строения составляет 860 квадратов. Внутри будет несколько спален, а снаружи бассейн.