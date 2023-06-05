Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье

Оксана Федорова продемонстрировала свой талант танцовщицы.



Яркой и сочной картинкой, сравнимой лишь с залежами свежайшей клубники на прилавках Центрального или Усачевского рынков, поделилась сегодня Оксана Федорова. Мисс Вселенная 2002 опубликовала в своем Телеграм-канале ролик, на котором продемонстрировала всю свою артистичность и пластичность.

На видео Мисс Вселенная станцевала в роскошном платье алого цвета, через разрезы юбки которого виднелись ноги от ушей. Цветовую палитру платья поддержал огромный цветок, который венчал собой прическу брюнетки. Туфли подобраны были, наоборот, бежевые, что помогло дополнительно вытянуть фигуру женщины.



"Сегодня в образе Кармен танцую показательное шоу", – подписала свою публикацию Оксана Федорова.

И, пусть снят ролик был в фойе, а на заднем плане отсутствовала какая-либо музыка, нельзя не согласиться с тем, что попадание в образ было весьма точным, а подобранный костюм оказался весьма комплиментарен как для внешности, так и для фигуры Федоровой.



Напомним, что модель уже давно занимается танцами. Роликами с тренировок она делится в соцсетях, где они набирают не один десяток комплиментов. Кроме того, организовывает Оксана Федорова и танцевальные мероприятия, которые привлекают множество профессиональных танцоров.



