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Пятница 19 мая

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Блеснувшую в обтягивающем платье Федорову заподозрили в беременности

Блеснувшую в обтягивающем платье Федорову заподозрили в беременности
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Звезда опубликовала новый снимок. Глядя на него, некоторые предположили, что знаменитость может быть беременна.

Знаменитая ведущая Оксана Федорова преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. В свои 45 лет "Мисс Вселенная" счастлива в браке с офицером ФСБ с Андреем Бородиным и воспитывает двоих детей. Ходят слухи, что скоро семья знаменитости может стать еще больше. Поклонники подозревают, что Федорова, возможно, ждет третьего малыша.

Оксана Федорова относится к числу звезд, которые регулярно радуют поклонников новыми фото в соцсетях. Накануне светская львица поделилась с подписчиками целой серией кадров с арт-постановки. Телеведущая блеснула на мероприятии в обтягивающем наряде и показала свой образ на одном из снимков.

Федорова сделала аккуратные локоны и облачилась в элегантное черное платье, которое село точно по фигуре. "Экспресс-газета" пишет, что наряд обтянул большой, будто у беременной, живот звезды. Глядя на этот кадр, некоторые предположили, что ведущая может скрывать от публики интересное положение. Впрочем, это далеко не первый раз, когда ее подозревают в беременности.

Ранее "Дни.ру" писали, что Оксана Федорова показала фото с пляжа. Тогда многие поклонники задались вопросом, не ждет ли "Мисс Вселенная" третьего ребенка. Комментировать сплетни телеведущая не стала. Очевидно, эти предположения оказались ошибочными.

19 мая 2023, 10:53
Оксана Федорова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

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Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Софи Кальчева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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