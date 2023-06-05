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Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России

Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России
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Для многих россиян отъезд Аллы Пугачевой стал настоящей неожиданностью.

Уже довольно долго Примадонна живет в Израиле, куда уехала с мужем и детьми. Говорят, что артистка не собирается обратно, потому что, по слухам, получила местное гражданство. К тому же перед отъездом Алла Пугачева довольно резко высказалась в адрес россиян, назвав их "холопами" и "рабами".

Многие соотечественники разочаровались в звезде – об этом можно судить по негативным комментариям в социальных сетях. А бывшие коллеги по творческому цеху к Примадонне относятся по-разному. Например, в одном из последних интервью о действиях певицы рассуждала Надежда Бабкина.

Народная артистка призналась, что не осуждает Аллу Пугачеву. Однако ее поведение ей абсолютно не понятно. Экс-ведущая "Модного приговора" отметила, что человек не должен винить всех вокруг, когда его в жизни что-то не устраивает. "А может, ты сам как человек в этом виноват?" – задалась вопросом Надежда Бабкина.

Пребывание Примадонны в Израиле и ее высказывания певица сравнила с ударом под дых. Ведь ее, говорит артистка, неистово любил народ, а в итоге ему в лицо "плюнули". Она также высказалась о причинах отъезда из России жены комика, предположив, что могло повлиять на это решение.

"Может быть, муж, может быть от него она зависит. Может быть, она хотела сохранить семью. И все-таки детишки у нее..." – рассуждает Надежда Бабкина о действиях Аллы Пугачевой.

5 июня 2023, 13:20
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ЭМПАТИЯ МАНУЧИ✓ Надежный источник

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