Живущей в Израиле жене иноагента Пугачевой грозит лишение российской пенсии

По данным Пенсионного Фонда, сегодня более 337 тысяч российских пенсионеров живут и получают пенсии в 133 странах мира. А вот у покинувшей родные пенаты Аллы Пугачевой с этим могут возникнуть проблемы.



Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

А вот получать пенсию на Святой Земле российская певица не может – на выплаты в старости там может рассчитывать только человек, проработавший в Израиле хотя бы 10 лет и делавший взносы в пенсионный фонд. В противном случае он имеет право только на пособие по старости, которое выплачивается Институтом национального страхования "Битуах Леуми". Правда, чтобы подобное пособие было назначено Пугачевой, ее собственные накопления не должны превышать определенной суммы, также при назначении пособия учитываются активы, которые остались в России.

Но теперь Пугачевой может грозить еще и лишение российской пенсии. На Родине Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и за звание ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Но по закону если пенсионер уезжает на постоянное жительство за границу, российская пенсия приостанавливается на 6 месяцев. Выплата пенсии так же прекращается при смене гражданства.

Хотя вряд ли для Аллы Борисовны пенсия играет большую роль, ведь у неее хорошо зарабатывает муж-иноагент...