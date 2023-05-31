"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды

В городе Кстово завершается Первый Открытый Российский Кинофестивель "КстоКино", Он проходит при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа. С участвующем в форуме актером Александром Пашутиным встретился корреспондент "Дни.ру".



Сегодня многие, так называемые "звезды", покинули Россию и из-за границу поливают грязью свою Родину. "Ну какие они "звезды"! – возмущен Пашутин. – Хорошо поет человек, у него две, три четыре октавы в голосе. Но это же не значит, что на него надо ориентироваться! Для меня, например, ориентир – Владимир Высоцкий с его песнями о войне и фронтовиках. Я с ним был знаком и он учил меня играть на гитаре, Как вы думаете, на чьей стороне он был бы сегодня?! Конечно, был бы с Россией, с народом! Как и Розенбаум, и Антонов, Митяев сегодня!"

Тех же артистов, которые от России теперь далеко, Пашутин упрекает в незнании истории родной страны. "Значит, не те книжки они читали!" – убежден актер. Хотя взять ту же Лайму Вайкуле, которая училась в Советском Союзе на тех же книгах. Почему она вдруг так окрысилась и теперь на всех углах поливает Россию грязью?

"Если ты поливаешь, то отдай все деньги, которые тут заработала, – призывает прибалтийскую диву Пашутин. – Она, я слышал, говорит, что якобы кормила Советский Союз?! Так вот, Вайкуле все врет! Кормили актеры кино, на чьи картины ходили миллионы людей, тогда как на концерты Вайкуле – тысячи. Она – безграмотная глупая бабушка, поэтому даже это просчитать не может".

Не отстает от Вайкуле и ее подруга Пугачева. Но то, что она делает и несет, Пашутин объясняет возрастными изменениями в мозгу, когда человек теряет способность адекватно размышлять. "Почему же не она не отдает награды, звания, доплаты, полученные от правительства России? – возмущен Пашут. – Наверное, логично было бы вернуть ордена "За заслуги перед Отечеством" (у певицы ордена II, III и IV степеней – Прим. ред.), потому что "заслуги" эти мы все теперь увидели, маски сняты. У всех этих "заслуживших", как то Леонтьев и Пугачева, были дома в другом месте. И сейчас они поджали хвост и отвалили туда. Для этого много ума не надо".

"Россия без них проживет, – убежден Пашутин. – Таких было много, и что от от ни осталось?! У русского народа есть черта – мы всех прощаем. А я бы таких, как Пугачева, не прощал и не жалел. Ведь если прах Федора Шаляпина из Парижа перенесли в Россию, на Родину, то могилы этих людей никто переносить не будет – они сдохнут и останутся за границей".