Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Среда 31 мая

13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченные при сушке трусы-парашюты 08:00Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста 06:10Исследование: 19% россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей 04:41Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года 02:16Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите 00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": надевшая черный платок Волочкова сообщила о потере 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50Не спит с женой: На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30"Соблазнительно": Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире 10:50Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки" 10:20Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры 10:00Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником 09:30"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков 09:00Россиянам дали рекомендации по аренде квартир 08:40Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 08:20"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды

"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды
203

В городе Кстово завершается Первый Открытый Российский Кинофестивель "КстоКино", Он проходит при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа. С участвующем в форуме актером Александром Пашутиным встретился корреспондент "Дни.ру".

Сегодня многие, так называемые "звезды", покинули Россию и из-за границу поливают грязью свою Родину. "Ну какие они "звезды"! – возмущен Пашутин. – Хорошо поет человек, у него две, три четыре октавы в голосе. Но это же не значит, что на него надо ориентироваться! Для меня, например, ориентир – Владимир Высоцкий с его песнями о войне и фронтовиках. Я с ним был знаком и он учил меня играть на гитаре, Как вы думаете, на чьей стороне он был бы сегодня?! Конечно, был бы с Россией, с народом! Как и Розенбаум, и Антонов, Митяев сегодня!"

Тех же артистов, которые от России теперь далеко, Пашутин упрекает в незнании истории родной страны. "Значит, не те книжки они читали!" – убежден актер. Хотя взять ту же Лайму Вайкуле, которая училась в Советском Союзе на тех же книгах. Почему она вдруг так окрысилась и теперь на всех углах поливает Россию грязью?

"Если ты поливаешь, то отдай все деньги, которые тут заработала, – призывает прибалтийскую диву Пашутин. – Она, я слышал, говорит, что якобы кормила Советский Союз?! Так вот, Вайкуле все врет! Кормили актеры кино, на чьи картины ходили миллионы людей, тогда как на концерты Вайкуле – тысячи. Она – безграмотная глупая бабушка, поэтому даже это просчитать не может".

Не отстает от Вайкуле и ее подруга Пугачева. Но то, что она делает и несет, Пашутин объясняет возрастными изменениями в мозгу, когда человек теряет способность адекватно размышлять. "Почему же не она не отдает награды, звания, доплаты, полученные от правительства России? – возмущен Пашут. – Наверное, логично было бы вернуть ордена "За заслуги перед Отечеством" (у певицы ордена II, III и IV степеней – Прим. ред.), потому что "заслуги" эти мы все теперь увидели, маски сняты. У всех этих "заслуживших", как то Леонтьев и Пугачева, были дома в другом месте. И сейчас они поджали хвост и отвалили туда. Для этого много ума не надо".

"Россия без них проживет, – убежден Пашутин. – Таких было много, и что от от ни осталось?! У русского народа есть черта – мы всех прощаем. А я бы таких, как Пугачева, не прощал и не жалел. Ведь если прах Федора Шаляпина из Парижа перенесли в Россию, на Родину, то могилы этих людей никто переносить не будет – они сдохнут и останутся за границей".

31 мая 2023, 12:00
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

"Уехала в вечность": Сташенко призвала не прощать предавшую Родину жену иноагента Пугачеву
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении

"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении
Стало известно, чем занимается и где находится пропавшая с радаров София Ротару. После того, как в прессе появились новости о продаже Софией Ротару своей недвижимости, певица надолго исчезла из инфополя.

Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина*

Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина*
В близком окружении комика рассказали, что в его карьере настали непростые времена. Вот уже год Максим Галкин* вместе с семьей живет за границей.

Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы

Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы
Первый скандал прогремел на всю страну, когда Наташа Королева развелась с Игорем Николаевым. Заслуженная артистка России Наташа Королева в среду, 31 мая, отмечает золотой юбилей – ей исполнилось 50 лет.

"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье

"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье
Дмитрий Маликов поведал об осознанном пути к родительству в зрелом возрасте. В гости к Наталье Подольской на ее шоу "Ваша Наташа" пришел Дмитрий Маликов.

Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь

Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь
Продюсер рассказал, где артистка берет деньги на жизнь и свои спектакли. Анастасия Волочкова – одна из самых ярких и обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса.

Выбор читателей

29/05ПндКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье 29/05Пнд"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 29/05ПндЭкс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 29/05ПндБорющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 29/05ПндРеальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора