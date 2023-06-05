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Понедельник 5 июня

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"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?

"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России?
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Алла Пугачева постоянно возвращается в Россию по тем или иным делам. Журналист сделал предположение, зачем Примадонна прилетала на этот раз.

Недавно певица Алла Пугачева появилась на концерте группы "Машина времени" в Израиле. Народная артистка СССР Алла Пугачева выглядела сильно похудевшей, что нимало напугало бывших поклонников.

В какой-то момент под фонограмму композиции "Я сюда еще вернусь" Пугачева поднялась на сцену к Макаревичу*. Судя по тому, что Андрей Макаревич* недавно заявлял, что не вернется в Россию ни при каких обстоятельствах, потому что ему не нравится российский народ, Пугачева отнесла эту песню к себе.

Впрочем, Пугачева и так постоянно возвращается в Россию. Недавно она снова прилетала на родину на похороны Валентина Юдашкина. Но не только это привело ее сюда. Журналист Илья Саглиани уверен, что Пугачева прилетала в Россию, чтобы продать свою недвижимость.

"К сожалению, когда она вышла недавно на концерте поддержать Макаревича* иноагента, говорит о том, что она не отступила от своей позиции, поэтому в России у нее есть незаконченные дела, которые надо решить. Но она не понимает, что запуталась. Ей нужна реальная помощь. Если человек признает, что совершил ошибку, у нее есть шанс снова нормально вести деятельность в России", – заявил журналист Илья Саглиани в беседе с "Дни.ру".

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

5 июня 2023, 04:18
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина превратился в бенефис Пугачевой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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