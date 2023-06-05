Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом

На днях Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова и его лучшая подруга – выйдет замуж. Но не за короля российской эстрады, как может показаться, а за адвоката – Михаила Сазонова. Свадебная церемония и наряды вполне могут претендовать на статус самых дорогих и стильных этим летом.

Все звезды давно и твердо знают, что за красивыми нарядами надо идти только к Анике Керимовой. Она считается самым востребованным дизайнером, поскольку каждое ее платье – произведение искусства, шедевр и уникальный музейный экспонат. А в случае с Катей Гусевой модельер вообще поставил рекорд – великоплепные наряды были сшиты всего за две недели! В таких могут идти под венец королевские особы!

"Первый образ, в котором мы с Михаилом появимся в ЗАГСе, сделан из роскошной белоснежной ткани Yves Saint Laurent, – рассказала "Дни.ру" невеста. – На моем платье будет именная вышивка. На Мише будет белоснежный смокинг в стиле Tom Ford тоже авторства Аники. Поскольку пошив нарядов индивидуальный, то стоят наши первые образы в районе полумилилиона рублей".

"Второе платье я надену на обмен клятвами, – продолжает рассказывать про модные образы Гусева. – Это будет закрытая церемония для самых близких. На мне будет совершенно роскошное платье, декорированное перьям и камнями Swarovski. Изюминкой наряда станет длинный шлейф, полностью усыпанный жемчугом. Приблизительная стоимость этого наряда около полутора миллионов рублей".

"А третье платье, которое я надену на танцы, – короткое с камнями разного диаметра. Его расшивают сразу три мастерицы Керимовой. Аника предоставила для нас лучших портных, которые работают только с главными суперзвездами нашей страны", – довольна Катя. Стоит такая красота тоже под полтора миллиона.

"Дорого, но зато красиво и роскошно, – улыбается Гусева. – К тому же, так как Аника является моей давней подругой, она сделала нам небольшую скидку. Я на радостях приобрела у нее наряд и для своей свекрови – мамы Миши. Она тоже будет на свадьбе сверкать камнями Swarovski".

По примерным оценкам, стоимость всех заказанных у Керимовой нарядов приближается к четырем миллионам рублей. Но ради такого события – не жалко! Тем более, если это эксклюзивные вещи от талантливой Аники Керимивой, которая одевает суперзвезд уровня Королевой, Азизы, Распутиной и Киркорова.