Как две капли: вскрылась причина феноменального сходства детей Киркорова с его близкой подругой

Дети Филиппа Киркорова рождены суррогатной матерью. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года в Майами. В Америке же 29 ноября 2012 рожден и сын короля российской эстрады Мартин-Кристин Киркоров. И вот уже более десяти лет общественность и пресса, гадает, кто же мог стать матерью детей популярного исполнителя.

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