Политик Роман Худяков раскрыл тайны жизни Артура Смольянинова*.

Актер Артур Смольянинов* продолжает шокировать публику своими высказываниями и поведением. Перебравшись за границу он активно критикует Россию и желает ей не лучшего будущего. Однако в то же время актер оставил без помощи своих детей и мать-пенсионерку.

По словам политика Романа Худякова, Артур Смольянинов зарабатывал огромные гонорары, около 200 тысяч рублей за один съемочный день, но тратил их на удовольствия и эскортниц. Говорят, что он также употреблял наркотики и бил свою жену, а также не помогал матери, которая жаловалась на маленькую пенсию. Ходят слухи, что родным актер рассказывал, как тратит все заработанные деньги на благотворительность.

Сейчас бывшая жена актера Дарья Мельникова одна воспитывает двоих сыновей. Больших ролей и баснословных гонораров, как у Артура, ей никто не предлагает. Дарья столкнулась с трудностями при погашении ипотеки и неизвестно, платит ли Артур Смольянинов* алименты на детей. Мать актера отказалась помогать внукам, сославшись на свои финансовые проблемы.

Ситуация вызывает негативную реакцию у многих людей, которые осуждают поведение Артура Смольянинова* и его отношение к семье. Возможно, бывший актер осознает свою ошибку и начнет заботиться о своих близких.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов, также включен в официальный список террористов и экстремистов.