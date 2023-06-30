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Пятница 30 июня

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Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони

Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони
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На днях Лолита сделала Виктории отличную рекламу в своем блоге.

Виктория Боня в очередной раз привлекла себе внимание со своей философией "вред от ума и ловушки ума, которые не позволяют наслаждаться жизнью". В своем видео модель говорила о том, что ум разрушительно действует на человека и постоянно затаскивает его то в прошлое, то в будущее.

"Очень много энергии уходит на думание. Просто на думание, которое забирает половину нашей жизни. Больше того, думание, которое не позволяет нам быть здесь и сейчас. Думание, которое уносит нас либо в прошлое, либо в будущее", – уверяла Боня.

Тема показалась смешной и совершенно бездарной ведущему ютуб-шоу "Anton S Live". Особенно его поразил тот факт, что подобные видео смотрят звезды, среди которых оказалась певица Лолита.

"Я Лолиту не люблю. Для меня она антипат и токсик. И когда я увидел, как она смотрит Боню, для меня это был двойной испанский стыд", – отметил ведущий.

Говоря о Виктории Боне с ее новым течением "бонизмом" ведущий шоу вспомнил анекдот про чукчу, "когда что вижу, то и пою".

"Примерно из той же сферы супер важные умозаключения. И вот она несет отъявленную ересь. Горе от ума, ум – это пустота, не забивайте голову умом, о боженька ты мой, какой же стыд", – отметил ведущий.

Антон отметил, что он как сценарист и режиссер по образованию не понимает, как такое может быть. Он назвал умозаключения Виктории Бони ересью не совсем далекой дамы. Но самое ужасное для него было то, что люди верят ей как какому-то гуру, как какой-то притче во языцех.

30 июня 2023, 22:20
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Anton S Live/ Youtube• Требует проверки

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Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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