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Среда 28 июня

18:36"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони 17:34Меньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 16:47Цискаридзе прокомментировал возможность стать руководителем Большого театра 15:54Виктория Боня решила сделать пластическую операцию как у Беллы Хадид 15:20Невеста Максима Виторгана предпочла одиночество 15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом
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"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони

"Если у тебя деменция, значит ты живой": Лолита высмеяла умозаключения Виктории Бони
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Лолита остро прокомментировала очередное философское высказывание Виктории Бони.

На днях российская модель и бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня призналась, что хочет сделать пластическую операцию на лице. Звезда рассказала, что планирует сделать так называемые "лисьи глазки", как у Беллы Хадид, и даже уже якобы нашла того самого пластического хирурга в Лос-Анджелесе, который этим занимался.

После этого Виктория Боня решила добавить немного "умного" контента в свой блог и принялась рассуждать о разуме и мысли. Но в ходе рассуждений зашла в тупик, что тут же заметила певица Лолита и разоблачила ее.

"Мысль идет из прошлого, а прошлое – это воспоминание. Воспоминание – оно мертво, и таким образом через тебя протекает смерть", – говорила Виктория Боня на видео.

Лолита с наигранным интересом смотрела эту видеозапись, после чего саркастично подметила очевидную несостыковку в рассуждениях Виктории Бони.

"Если у тебя деменция, значит ты живой. Правда, Вика?" – заявила Лолита.

Также певица добавила текст к своей публикации "Новое философское течение "Бонизм" без "е", что рассмешило поклонников до слез.

Напомним, Виктория Боня имеет множество последователей и единомышленников, которые обожают ее философские умозаключения и находят их чрезвычайно важными и даже пророческими. Другие же высмеивают их и считают глупыми.

28 июня 2023, 18:36
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Грязные фото звезд "Дома-2"

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Блондинка и ее муж в глухом лесу держались вместе.
Чудеса актерского мастерства продемонстрировала Анна Семенович.
Певица с оружием в руках - поистине впечатляющее зрелище.
Анне на съемках пришлось ползать по сырой земле.
Еще страшнее было Виктории Боне, попавшей под обстрел.
Комья земли летели прямо в ее прекрасное лицо.
Замерзшая и потерянная Виктория Боня.
Бывшей звезде "Дома-2", как и всем остальным, пришлось защищаться от атак противника.
В глазах Виктории столько боли, что невозможно ей не сопереживать.
Певица Юлия Паршута в любом наряде хороша.
Исполнительница играет шоферку, которая крепко держится за баранку.
Анна Хилькевич (слева) из-за утиных, ненатурально пухлых губ доверия не вызывает, а вот Юлия Паршута (справа) отлично вписалась в декорации.
Звезде "Универа" Хилькевич довелось поработать связисткой.
"Получи, фашист, гранату", - наверное, думала в этот момент актриса.
Ирена Понарошку оседлала белого коня.
Телеведущей, отлично справившейся с ролью, удастся выжать из зрителей немало слез.
Звезде "Дома-2" Нелли Ермолаевой на съемках пришлось несладко.
В какой-то момент девушка даже расплакалась.

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