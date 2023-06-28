Громкое признание Даны Борисовой Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Среда 28 июня

15:00"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 14:52"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем 14:10"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде 13:50"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова 13:30Будь в тренде: какие шорты актуальны летом 2023 13:10"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков 12:50Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего 12:30Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской 12:10"Это было чудо!": Высшие силы помогли Кате Лель вылечить Аниту Цой 11:53Недвижимость и не только: что связывает Березовского и Диброва? 11:30"Он умеет оказывать внимание": Известная артистка восхитилась галантным Боярским 11:14Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 10:50"Хотелось пару раз убить": Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака 10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем

"Если бежать, то к тебе": Орбакайте показала гармонию с мужем
78

В последнее время в Сети и прессе обсуждают брак Кристины Орбакайте, которая редко стала появляться на людях с мужем.

Поклонники активно следят за жизнью знаменитой блондинки. Всему виной скандальный отъезд Аллы Пугачевой и ее сына Никиты Преснякова за границу. Теперь народ гадает, покинет ли Россию с концами Кристина Орбакайте.

Но это не единственный повод для обсуждения певицы. В последнее время ходят слухи о том, что отношения с Михаилом Земцовым у нее сложные. Супруги стали все больше времени проводить порознь – пока артистка находилась в России, ее муж и дочь, по данным источников, были за границей. Да, и на мероприятиях вместе возлюбленные не появляются.

К счастью, семья наконец-то воссоединилась! Кристина Орбакайте отправилась в путешествие в Италию, а сопровождают ее наследники от двух браков Клавдия и Дени, а также любимый супруг. Певица с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видео из отпуска. И некоторые кадры, очевидно, поставили точку в слухах о неурядицах в ее личной жизни.

Артистка сняла на камеру прогулку на яхте. "Мы на лодке в Венеции!" — сказала блондинка. В какой-то момент она нежно примкнула к Михаилу Земцову, показав гармонию с мужем. На фоне играла трогательная песня артистки, которая явно описывала царящую в воздухе любовь.

"Если бежать, то к тебе. Если летать, то с тобой", – поется в хите Кристины Орбакайте.

28 июня 2023, 14:52
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Самые модные российские звезды старше 50 лет

Рената Литвинова. Фото: Социальные сети
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

По теме

Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением
Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме

"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме
Гражданский муж Надежды Бабкиной поделился личной историей с поклонниками. В последнее время о союзе народной артистки с молодым гражданским мужем ходят тревожные слухи.

"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде

"Не все в этой жизни покупается": психолог объяснил причины неудачи Маркл и принца Гарри в Голливуде
Психолог разложил по полочкам провал Меган Маркл и принца Гарри. Совсем недавно стало известно о том, что фильм "Гарри и Меган", который был снят для киносервиса Netflix, провалился.

"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова

"Помогите!": оскаливший зубы зверь бросился на Газманова
Марина Газманова показала в блоге забавные семейные кадры с участием мужа. Многие поклонники узнают о жизни семьи Олега Газманова благодаря социальным сетям его супруги.

"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков

"Трусы с фотографиями": почему солист "Корней" Бердников отказывается от подарков
Солист группы "Корни" Александр Берников никогда не принимает презенты от поклонников. Пока Ольга Бузова старательно собирает все сувениры и букеты, подаренные ей поклонниками, есть и те, кто от таких президентов старается держаться подальше.

Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего

Оставил маленького сына с женой, а потом его потерял: личная трагедия Сергея Бодрова-старшего
28 июня Сергей Бодров-старший отмечает день рождения. Ему исполняется 75 лет. Сегодня режиссера поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди.

Выбор читателей

27/06ВтрПугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 27/06ВтрБелокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 26/06Пнд"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 27/06Втр"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 27/06Втр"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 27/06Втр"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину