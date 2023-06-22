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Четверг 22 июня

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Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением

Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением
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Безобидное поздравление обернулось новой волной разговоров о возможной связи звезд.

Личная жизнь Кристины Орбакайте сложилась на редкость удачно. Знаменитость уже почти 20 лет состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, является мамой двоих прекрасных взрослых сыновей и воспитывает 11-летнюю дочь Клавдию. Несмотря на это, периодически сплетники все же ставят под сомнение счастье певицы.

Злые языки не раз подозревали дочь Аллы Пугачевой то в разводе с мужем, то в романе на стороне. Некоторое время назад в Сети ходили слухи о возможной связи артистки с коллегой по цеху Кириллом Сафоновым. Актеры настолько убедительно сыграли любовь на сцене театра "Современник", что им начали приписывать романтические отношения и в реальной жизни.

Вероятно, в какой-то момент громкие сплетни дошли и до супруги Сафонова. Как бы там ни было, поднимать эту тему никто из участников не стал. А со временем разговоры о надуманном романе актеров стихли совсем. Однако накануне Орбакайте вновь спровоцировала слухи о связи с коллегой, оставив сообщение в блоге его жены.

Вчера, 21 июня, Кириллу Сафонову исполнилось 50 лет. В этот важный день Саша Савельева поздравила мужа, посвятив ему трогательный пост в соцсетях. Помимо многочисленных поклонников и коллег, в комментариях к публикации отметилась Кристина Орбакайте. Сначала звезда оставила шуточное сообщение, отметив, что теперь актер вступил в клуб "за 50". А затем коротко поздравила приятеля с днем рождения, дополнив комментарий смайликом в виде сердца.

Многие заметили, что Савельева несколько часов игнорировала послание Орбакайте. При этом некоторых других супруга Сафонова поблагодарила за поздравление буквально моментально. Часть пользователей решила, что эта ситуация как бы намекает на то, что слухи, возможно, были не случайны.

22 июня 2023, 10:20
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме &quot;Чучело&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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