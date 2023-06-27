Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь

Журналистка Ксения Собчак познакомила поклонников с бывшим сотрудником, который принял непростое решение.

Накануне Ксения Собчак представила на своем ютуб-канале двухчасовой фильм о жизни на индонезийском острове Бали. Журналистка выяснила, почему многие россияне выбирают это место для жизни. На такую работу телезвезду вдохновило в том числе решение ее бывшего сотрудника Тимура Султанова.

Парень работал в команде Собчак звукорежиссером, но в какой-то момент переехал на Бали. По словам Ксении, его история весьма вдохновляющая. Мол, молодой человек круто изменил свою жизнь.

В популярной социальной сети Собчак опубликовала снимок, на котором позирует вместе с Тимуром. Журналистка назвала парня "зажиточным инвестором" и предложила подписчикам посмотреть ее новый выпуск на ютуб-канале, чтобы они смогли получше узнать о жизни Султанова и других россиян в Индонезии.

Примечательно, что некоторые подписчики Ксении скептически отнеслись к жизни на Бали. Один из интернет-пользователей назвал это место островом ненужных людей.

Ранее Ксения Собчак ответила певице Славе, которая припомнила ей побег через литовскую границу и наличие израильского гражданства. Журналистка резко высказалась после замечаний артистки. Слова жены режиссера Константина Богомолова приводили "Дни.ру".