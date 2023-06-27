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Вторник 27 июня

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Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь

Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь
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Журналистка Ксения Собчак познакомила поклонников с бывшим сотрудником, который принял непростое решение.

Накануне Ксения Собчак представила на своем ютуб-канале двухчасовой фильм о жизни на индонезийском острове Бали. Журналистка выяснила, почему многие россияне выбирают это место для жизни. На такую работу телезвезду вдохновило в том числе решение ее бывшего сотрудника Тимура Султанова.

Парень работал в команде Собчак звукорежиссером, но в какой-то момент переехал на Бали. По словам Ксении, его история весьма вдохновляющая. Мол, молодой человек круто изменил свою жизнь.

В популярной социальной сети Собчак опубликовала снимок, на котором позирует вместе с Тимуром. Журналистка назвала парня "зажиточным инвестором" и предложила подписчикам посмотреть ее новый выпуск на ютуб-канале, чтобы они смогли получше узнать о жизни Султанова и других россиян в Индонезии.

Примечательно, что некоторые подписчики Ксении скептически отнеслись к жизни на Бали. Один из интернет-пользователей назвал это место островом ненужных людей.

Ранее Ксения Собчак ответила певице Славе, которая припомнила ей побег через литовскую границу и наличие израильского гражданства. Журналистка резко высказалась после замечаний артистки. Слова жены режиссера Константина Богомолова приводили "Дни.ру".

27 июня 2023, 21:22
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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