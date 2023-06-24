Свадьба дочери Стриженовой Тесты Скандал с Наргиз Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Суббота 24 июня

17:56С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову 17:06"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 15:42Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка 14:42Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 13:26"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой 12:42Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит" 10:54 "Удар в спину": Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа 08:14Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить 06:30Каким районам Москвы не хватает жилья 04:20Как избавиться от повышенной потливости? Эффективный способ от врача 02:18С начала года комнаты подорожали на 4% 00:20Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 00:055 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях 21:57Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собирает ликующий Петербург 20:30"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью 19:20"Я себе позволяю раз в неделю...": Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности 18:21Фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть 17:25"Постоянно плачешь, страдаешь": Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество 16:56"Нельзя себя тормозить": солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни 15:32"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи 14:53Бледанс рассказала о кумире своего сына 14:20Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма 14:00"Выбрала папу": жена Вдовина ответила устроившей разборки с дочерью Волочковой 13:40Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник 13:20"На стенку лезу": жена Прилучного страдает из-за приступов аллергии 13:00"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной 12:20Молодая жена Цекало показала откровенный снимок 12:03Готовим квартиру к отпуску: важные правила 12:00Гибель батискафа "Титан": что связывало экспедицию с пассажирами "Титаника" 11:40Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь" 11:20Куда сходить в Москве: афиша с 24 июня по 1 июля 10:50"Готова взяться": Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол 10:30Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки 10:00Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги ЖКХ 09:40"Толюся": певица Слава призналась в любви бывшему мужу 09:20Эксперт перечислил способы снизить цену на аренду квартиры 09:00"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц 08:40Почему голуби считаются умными птицами – видео 08:20"Таким голосом ни о ком не пела": Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе 08:00Бузова показала поклонникам кадры из душа 06:11В летнее снижение цен на квартиры верят 62% 04:28Психолог перечислила способы борьбы с неконтролируемой раздражительностью 02:25Спрос на квартиры в ТиНАО вырос на 17% 00:03Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом 22:00Город мертвых: от культа предков к бессмертию души 21:00"Радость, безумие, ураган": Боярская рассыпалась в комплиментах подруге 20:29Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери 20:00"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына 19:30"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич 19:00"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат

"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат
418

Телеведущая Ксения Собчак оставила гневное сообщение в телеграм-канале.

Порой влиятельные люди используют обсценную лексику для выражения мыслей. Медиапространство кишит ругательствами, хотя русский язык предлагает роскошную альтернативу в рамках литературной нормы. Не раз на сквернословии попадался режиссер Константин Богомолов, а теперь, видимо, передал эстафету жене. Ксения Собчак жестко сорвалась на мат 24 июня.

Причиной стала сомнительная заметка, в которой утверждалось, что Ксения Собчак и Иван Ургант выехали в Израиль. Блондинка в шоколаде разозлилась из-за поста и дала комментарий в личном телеграм-канале.

"На *** пошли. Я в Москве. И не спала с редакцией всю ночь. И Ваня, думаю, тоже", — написала вдруг Ксения Собчак. Из-за мата журналистка выставила себя в невыгодном свете перед культурной и высоконравственной аудиторией блога.

Кому больше дано — с того больше и спрашивается. Имея авторитет, Ксения Собчак подмочила репутацию и показала пример того, как делать не надо.

Всегда есть способ осудить обидчиков, не нарушая сетевой этикет. Впрочем, некоторые фанаты поддержали телеведущую и даже сочли ее слова забавными. Это лишний раз доказывает, что лидеры мнений, как Ксения Собчак, должны оказывать на публику благотворное воздействие, а не опускаться до уровня похабных бесстыдников.

24 июня 2023, 17:06
Ксения Собчак. Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Собчак• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания
Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову

С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову
Исполнитель хита "Белые розы" скончался прошлым летом. Прискорбная весть обрушилась на россиян 23 июня 2022 года.

Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка

Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка
Певица осмелилась изменить жизнь к лучшему вопреки стереотипам. Кети Топурия – весьма необычная мама.

Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме

Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме
Жизнь звезды проходит за решеткой, но надежда на лучшее остается. Знаменитый актер театра и кино стал героем одного из самых громких скандалов в российском шоу-бизнесе.

"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой

"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой
Кардиолог Юрий Серебрянский оценил состояние российского тренера. По его словам, Татьяна Тарасова может умереть. Регулярно в СМИ появляются тревожные новости о здоровье звезды фигурного катания.

Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит"

Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит"
Певица честно рассказала о разрыве сына с женой. Новость о разводе Василия Рыбина и его бывшей жены Дарьи Алябьевой шокировала поклонников знаменитой пары.

Выбор читателей

22/06Чтв"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова 24/06СбтЧернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 22/06ЧтвПригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери 23/06Птн"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц 22/06Чтв"Малыш": 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео 22/06Чтв"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына