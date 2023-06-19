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"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания

"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания
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Ксения Собчак заговорила о ситуации вокруг Ксении Бабушкиной, которая была задержана в столице.

Звезда "Беспринципных" вместе с мужем оказалась в центре скандала. На прошлой неделе в СМИ появилась новость о том, что пару задержали в центре Москвы. Их автомобиль остановили сотрудники ДПС, а во время проверки документов и осмотра салона нашли пакетик с неизвестным веществом белого цвета. Кристину Бабушкину и Андрея Гацунаева отправили на освидетельствование, а изъятый порошок – на экспертизу.

Позже появились данные о том, что в квартире, где проживают супруги, прошел обыск. По данным ряда СМИ, в отношении мужа звезды "Беспринципных" возбудили два уголовных дела – за хранение запрещенных веществ и сопротивление правоохранительным органам. Что же касается актрисы, то она, как утверждалось, проходила по делам в качестве свидетеля.

Однако у Ксении Собчак другая версия. Журналистка, судя по всему, следит за развитием событий и в своем микроблоге она озвучила новые данные, полученные ею, о Кристине Бабушкиной после задержания.

"Актрису сериала "Беспринципные" объявили в розыск", – написала на своей странице известная блондинка.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации не поступало. На данный момент ее супруг находится под домашним арестом. Как сообщают ряд источников, Кристина Бабушкина смогла избежать привлечения к ответственности.

19 июня 2023, 11:20
Кристина Бабушкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Кровавая барыня"• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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