"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном

Телеведущая поделилась, что никогда не приведет мужчину в дом, если не видит с ним совместного будущего.

Было время, когда по Анфисе Чеховой сходила с ума едва ли не половина страны. Многие мужчины мечтали о свидании с телеведущей, которую часто называли секс-символом. Однако супругом знаменитости и отцом ее единственного сына посчастливилось стать только одному – актеру Гураму Баблишвили.

Союз звездной пары просуществовал около восьми лет. А в 2017 году, спустя два года после свадьбы и пять лет после рождения наследника, семья распалась. Если бывший муж Чеховой уже успел вновь вступить в брак и стать отцом во второй раз, то сама она с такими кардинальными переменами в личной жизни пока не торопится.

В свои 45 лет звезда шоу "Секс с Анфисой Чеховой" не стремиться к тому, чтобы связать себя новыми узами. По крайней мере, брюнетка не хочет принимать поспешные решения. В интервью Наталье Подольской телеведущая раскрыла, какие качества хотела бы видеть в мужчине, с которым свяжет свою жизнь. В первую очередь, для Анфисы Чеховой очень важно, чтобы избранник смог найти общий язык с ее сыном Соломоном.

Знаменитость поделилась, что в ее жизни были отношения, в которых она отдавала себе отчет, что возлюбленный не сможет стать хорошим отцом. Именно поэтому этот роман не привел к свадьбе и закончился, когда чувства угасли. По словам Чеховой, она может жить с мужчиной в гостевом браке, но никогда не познакомит его с наследником, если не видит с ним совместного будущего.

"Никогда не привожу в дом мужчину, в котором не уверена на сто процентов, что хочу за него замуж и что я готова его представить своему ребенку. Если они совсем не сойдутся, то, к сожалению, с этим человеком не смогу построить семью. Я буду с ним, но не в традиционном формате семьи", – откровенно рассказала о личном Анфиса Чехова.