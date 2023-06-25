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Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова

Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова
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"Собачье сердце" прославило его, а личная трагедия поставила на колени.

История успеха Владимира Толоконникова – это история настоящего таланта, который уже в детстве проявил любовь к театру и самодеятельности. Способности мальчика не остались незамеченными, и уже в старших классах он по-настоящему полюбил сцену.

Но путь к успеху не был гладким. Несколько неудачных попыток поступить в московский театральный вуз не сломили духа молодого актера. Он продолжал бороться за свое место на сцене, играл в массовке и студии Померанцева, пока не получил возможность поступить в Ярославское театральное училище.

Получив образование, Толоконников вернулся домой и начал играть в Театре русской драмы имени Лермонтова. Спектакли помогали ему реализоваться в профессии, а роли Лешего в "Василисе Прекрасной" и Полиграфа Полиграфовича в "Собачьем сердце" сделали его знаменитым.

Несмотря на успех, который пришел к нему уже в зрелом возрасте, Толоконников не останавливался на достигнутом. Он продолжал сниматься в кино и играть на сцене, а его талант и нестандартная внешность продолжали привлекать внимание зрителей.

Главной женщиной в жизни актера стала учительница физики Надежда Березовская. Супруга родила актеру двоих сыновей. В 2013 году его жена скончалась. Эту потерю Толоконников переживал очень тяжело и полностью ушел в работу. Артист не жалел себя, на фоне переутомления у него развился бронхит, а затем сердечная недостаточность. Актер скончался в ночь с 15 на 16 июля 2017 года.

25 июня актеру исполнилось бы 80 лет.

25 июня 2023, 18:01
Фото: Russian Archive / Global Look Press / www.globallookpress.com
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яркие роли актера Владимира Толоконникова

В том же году, что и знаменитое "Собачье сердце" был снят фильм "Кошкодав Сильвер", в котором Владимир Толоконников исполнил роль душегуба.
Яркостью и запоминаемостью может похвастаться и образ Горелова из фильма "Ночь длинных ножей".
В картине "Мечты идиота" Толоконников сыграл Алама Козлевича.
Зрителям фильма "Облако-рай" артист предстал в образе Филомеева.
Картина "Китайская бабушка" многим запомнилась именно благодаря Владимиру Толоконникову, сыгравшему Игоря Андреевича.
В фильме "Коля-перекати поле" артист блестяще исполнил роль Филомеева.
В "Паршивых овцах" Толоконников сыграл Архипа Лукича.
Одной из последних ролей Толоконникова стал самый взрослый член семьи Бобровых Павел Григорьевич Бобров в комедии "СуперБобровы".
Многим молодым зрителям Владимир Толоконников известен по роли доброго волшебника Хоттабыча в одноименной картине 2006 года.
Однако всенародную славу и любовь миллионов зрителей Владимир Толоконников получил практически в самом начале своей актерской карьере благодаря исполнению роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в картине "Собачье сердце".

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