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Шоу-бизнес
Мечтал стать летчиком, а стал Полиграфом Шариковым: судьба актера Владимира Толоконникова

Мечтал стать летчиком, а стал Полиграфом Шариковым: судьба актера Владимира Толоконникова

16 июля исполнится четыре года, как нет прославленного российского актера Владимира Толоконникова. Как сложилась его судьба – в материале "Дни.ру".
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"Человеку без документов строго воспрещается существовать!" – говорил Полиграф Шариков с экранов всех телевизоров в далеком 1988-м году. Кто знал, что сегодня цитаты из этого фильма будут звучать так аллегорично.

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Звезда "Собачьего сердца" Владимир Толоконников попал в больницу

Москва. 1924 год. В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает сенсационное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пес Шарик превращается в человека. Так началась звездная карьера одного из самых неординарных советских и российских актеров Владимира Толоконникова. Роль человека-собаки принесла ему всенародную славу, но и обрекла на вечные творческие и профессиональные муки.

Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ www.globallookpress.com

В фильмографии Владимира Толоконникова масса интересных работ, но он стал героем одной роли и навсегда остался в умах и сердцах поклонников подопытным Шариковым. Жизнь актера была сложной. Прежде, чем он стал по-настоящему успешным, ему пришлось пережить немало.

Мечта о небе

Владимир Толоконников родился в 1943 году в Алма-Ате. Тогда в Казахстан отправляли советских солдат на лечение после тяжелых ранений на фронте. Мать Толоконникова родила его от одного из таких солдат, но своего папу актер так никогда и не увидел.

С детства Владимир Толоконников был творческим и мечтательным парнем. После школы он всерьез мечтал стать летчиком, ну или на худой конец художником. Ни одна, ни другая цель не осуществились.

В кино он тоже пришел не сразу. Сразу три столичных вуза его не взяли, несмотря на опыт в драмкружке. И лишь во ВГИКе ему объяснили, в чем причина. Владимир Толоконников обладал слишком неординарной внешностью. Это и стало его коньком.

Фото: Russian Archive/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Сначала Толоконников попал в массовку на телевидение, потом была служба в армии. И лишь после отданного родине долга Толоконников вновь хотел поступать на актерское, но и тут получил отказ. Удивительная настойчивость и упорство будущего актера помогли ему завоевать победу.

После учебы в институте Владимир Толоконников служил в Республиканском Академическом театре русской драмы им. Лермонтова. Уже в зрелом возрасте его заметил режжисер Владимир Бортко. Он отобрал его на роль Шарикова в "Собачьем сердце".

"Собачье сердце"

Образ Полиграфа Полиграфовича стал настоящим триумфом для актера. Позже Владимир Толоконников сыграл в таких картинах, как "Гражданин начальник", "Участок", "Убойная сила-5", "Солдаты" и многих других. Всего в его фильмографии 79 картин. Еще одной известной лентой для него стал фильм "Хоттабыч".

Личная жизнь

Владимир Толоконников был женат лишь однажды. Он прожил счастливо со своей супругой Надеждой, которая родила ему двух сыновей — Родиона и Иннокентия.

В 2013 году Надежда умерла. а через четыре года скончался и сам Владимир Толоконников. Врачи диагностировали ему сердечную недостаточность. Актеру было 74 года.

Фото: Anton Belitsky/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

До последнего дня он был верен профессии и выходил на сцену. Он работал даже в день своей смерти, как бы ни парадоксально это звучало. Его жизнь оборвалась, когда он только вернулся в Москву со съемок второй части картины "СуперБобровы".

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Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 13:41 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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