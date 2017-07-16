Яркие роли актера Владимира Толоконникова

Сердца и умы многих зрителей в России актер Владимир Толоконников покорил благодаря блестяще отыгранной роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в культовом фильме 1988 года "Собачье сердце". Это был один из самых запоминающихся и "звездных" его образов, однако далеко не единственный. Dni.Ru вспоминают, в кого еще перевоплощался актер.