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Июль 16, 2017
просмотры: 123

Яркие роли актера Владимира Толоконникова

567

Сердца и умы многих зрителей в России актер Владимир Толоконников покорил благодаря блестяще отыгранной роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в культовом фильме 1988 года "Собачье сердце". Это был один из самых запоминающихся и "звездных" его образов, однако далеко не единственный. Dni.Ru вспоминают, в кого еще перевоплощался актер.

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