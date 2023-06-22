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Четверг 22 июня

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"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова

"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова
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Тигран Кеосаян рассказал Борису Корчевникову о мерах, которые должны быть приняты против сбежавших заграницу артистов.

Гостем нового выпуска шоу "Жизнь и судьба", ведущим которой является Борис Корчевников, стал режиссер, продюсер и актер Тигран Кеосаян. Заговорили они, неизменно, о тематике, которая многим не дает жить спокойно – переехавших за границу звездах.

Борис, обратившись к Тиграну, подметил, что рано или поздно каждый из тех, кто купил билет в один конец, затоскует по Родине и вернется. И, учитывая широту русской души, каждого из таких "возвращенцев" буквально примут, обнимут, вернут на сцену и будут, спустя время, рукоплескать ему.

Тигран Кеосаян, отвечая на это предположение, поделился, что уже вывел для себя стратегию поведения. Будет стоять с одиночным пикетом, дабы заставить властей выбрать тех, кто им важнее: те, кто вернулся, или те, кто даже не помышлял уезжать.

"Мы или вот эти", – поставил жесткий ультиматум Тигран Кеосаян гляда в лицо Бориса Корчевникова.

И, уверен он, что рядом с ним с одиночными пикетами будет стоять еще множество людей, среди которых будет, по словам Тиграна Кеосаяна, и ведущий шоу "Жизнь и судьба". Это, правда, будут уже не одиночные пикеты, а целый митинг, подметил Борис Корчевников, но это уже совсем другая история...


22 июня 2023, 19:00
Борис Корчевников. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
"Жизнь и судьба", Россия 1✓ Надежный источник

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Иван Охлобыстин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Ильин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Гребенщиков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Мамонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Гобзева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

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