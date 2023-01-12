Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
партнеры
Четверг
12 января
Лента новостей
17:00
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
16:40
"Выстрелила": Бросивший Валерию ради грудастой блондинки Пригожин лишился глаза
16:40
В Одинцове обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
16:20
Садальский получил тяжелый удар в суровых разборках
16:00
Близкие в ужасе: Малахов сообщил о страшной кончине любимой женщины
15:40
Россиянин ударил сожительницу ножницами за отказ выпить
15:20
Диетолог порекомендовала продукты для восстановления поджелудочной после праздников
15:00
"Случился приступ": Врачи борются за жизнь 74-летней Поргиной
14:40
Потеряны десятки миллионов рублей: в Москве на парковке сгорели элитные авто
14:20
"Красивая пара": Разведенку Ани Лорак поймали в объятиях таинственного незнакомца
14:00
Готов на все за 3000: Лишенный родительских денег сын Королевой пошел по стопам отца-стриптизера
13:40
Названы место и время прощания с Ургантом: новость о смерти шоумена шокировала россиян
13:20
Названы лучшие новостройки Москвы
13:00
"Решила выйти из строя": запрыгнувшая в последний вагон Дайнеко показала жениха
12:40
Москвичам пообещали потепление до -6 градусов
12:20
Незаконный бизнес на даче: за что россиянам грозит наказание
12:00
Сгорел очень быстро: 59-летнего Джонни Деппа настигла смерть из-за внезапной болезни
11:40
Сообщается о смерти 24-летней звезды ТНТ
11:20
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
11:00
Яйцо, терем и горка: самые необычные дома в России
10:40
"Меня чуть ли не хоронят": тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну
10:20
Сердце не выдержало: Россияне потеряли 92-летнего Ивана Краско
10:00
"Допрыгалась": раздевшаяся догола Волочкова серьезно повредила ценное место
09:40
Специфическая недвижимость: в России подорожали комнаты
09:20
Вываливший правду о второй семье Принц Гарри чуть не лишился детородного органа
09:00
Не двигается и без длинных волос: Замотанную в пакет Заворотнюк сняли во время лечения
08:50
В Красноярске учительница подралась со школьницей из-за вейпа
08:30
"Собрали косточки": разбитая инсультом Проклова угодила на операционный стол
08:10
С "тети-подлизы" Собчак сорвали маску: Прогнулась под мужа
06:49
Уникальные кадры: туристы сняли на видео роды кита
04:24
"Я в шоке": к тюменцам в гости зашла дикая рысь – видео
02:32
4 тренда рынка новостроек в 2023 году
00:18
Анисьин день: приметы и традиции 12 января
22:00
Умерла культовая модель 90-х Татьяна Патитц
21:40
Чужие люди обживают: В брошенном особняке Пугачевой и Галкина* поселилось нечто
21:20
"Тебя любят": народ молится за тяжелобольного партнера Навки
21:00
"Люди устанут": психанувший SHAMAN объявил об отказе от песен
20:40
Вот и все: Малахов больше не скрывает своего пристрастия
20:20
"Стоит!": успевшего прикрыть достоинство Урганта застукали с оголившей ляжки Варнавой
20:00
В Калмыкии подросток сбил насмерть пенсионера
19:40
"Таких людей надо уничтожать": бесовщина вывела из себя моралиста Пригожина
19:20
"Летальный исход": Овечкин слил данные подключенного к ИВЛ Костомарова с сепсисом в легких
19:00
В Москве нашли мумию мужчины в черном кимоно
18:40
"Не бери пример с родителей": ставшая мамой Муцениеце отказалась от своей судьбинушки
18:20
Почерневшую Долину с одной ногой нашли на берегу океана: Осталось четыре дня
18:00
"Отбоялась": уехавшая из России Бородина объявила причину ухода из "Дома-2"
17:40
"Вон из России!": потрепанную лицемерку Орбакайте убрали навсегда
17:20
"Теперь мы можем перестать": Молчавшая о романе с Лепсом Барановская наконец-то раскрыла правду
17:00
"И фасолинку потеребить некому": приспустившая трусы Волочкова сунула пальчик в теплое нутро
16:40
Какие животные могут скоро вымереть в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Удравшая из Израиля Пугачева молит о возвращении опального мужа в Россию: Обошла немало кабинетов
"Меня тошнит": Прятавшая округлившийся животик Кудрявцева раскрыла правду о своем положении
Развод, болезнь и жизнь с нуля: вцепившаяся в мать Орбакайте потерпела крах
"Летальный исход": Овечкин слил данные подключенного к ИВЛ Костомарова с сепсисом в легких
"Пузо на нос лезет": 33-летняя жена осчастливила старика Диброва
"Теперь мы можем перестать": Молчавшая о романе с Лепсом Барановская наконец-то раскрыла правду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой

12 января Алена Хмельницкая отмечает день рождения. Ей исполняется 52 года.
прочитано 82 раза

Ни для кого не секрет, что Алена Хмельницкая преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Сегодня актриса наслаждается идиллией с молодым возлюбленным и выглядит по-настоящему счастливой. А ведь каких-то девять лет назад, после развода звезды с первым мужем Тиграном Кеосаяном, ее жалела буквально вся страна.

ПО ТЕМЕ

Хмельницкая вынуждена терпеть жуткую боль после тяжелой болезни: Уколы прямо в голову

Хмельницкая вступилась за облитую грязью Хаматову: Держись, Чулпан!

Алена Хмельницкая никогда не страдала от недостатка мужского внимания. На заре карьеры актрису буквально заваливали приглашениями на свидания и пылкими признаниями. Однако сама артистка не распылялась на многочисленных поклонников. Тогда ключик к ее сердцу удалось подобрать лишь одному.

С будущим супругом, Тиграном Кеосаяном, звезда познакомилась благодаря Егору Кончаловскому. Второй ухаживал за Хмельницкой, но дальше мимолетного романа дело не зашло. А вот первый влюбился в актрису с первого взгляда и быстро перешел к решительным действиям. Вскоре они не только поженились, но и стали родителями.

В 1994-м у пары родилась дочь Саша, а спустя 16 лет на свет появилась Ксения. Со стороны казалось, что в семье царят любовь и гармония. Однако в 2014 году супруги развелись. Кеосаян нашел счастье рядом с новой возлюбленной Маргаритой Симоньян, а Хмельницкая отпустила мужа и начала строить собственную жизнь.

Многие жалели актрису, которая осталась одна. Впрочем, сама Алена поясняла, что расставание прошло мягко и без скандалов. Звезда не только сохранила теплые отношения с экс-супругом, но и подружилась с его новой избранницей. К тому же, вскоре после развода артистка нашла утешение в объятиях молодого любовника.

Спутником Алены Хмельницкой стал бизнесмен Александр Синюшин, который младше ее на 13 лет. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленным удалось построить крепкий союз. Пара вместе уже девять лет и кажется очень счастливой. Однако свадьбы поклонники актрисы пока не дождались. Хмельницкая называет Синюшина своим мужем, но отказывается регистрировать отношения официально. По словам звезды, им хорошо и без штампа в паспорте.

Алена Хмельницкая. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 17:00 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молоденьких

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Названы место и время прощания с Ургантом: новость о смерти шоумена шокировала россиян

Большая потеря
Шоу-бизнес

Сгорел очень быстро: 59-летнего Джонни Деппа настигла смерть из-за внезапной болезни

Большое горе
Шоу-бизнес

"Меня чуть ли не хоронят": тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну

Очень страшно
Шоу-бизнес

"Решила выйти из строя": запрыгнувшая в последний вагон Дайнеко показала жениха

Кто же счастливчик?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Остаться в живых: как спастись при ходьбе в гололед
Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+