Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова

Вчера в прессе появились тревожные данные о психологическом состоянии Романа Костомарова.

Россияне продолжают переживать за состояние олимпийского чемпиона. Напомним, что в начале января он попал в больницу, где сразу был переведен в реанимацию. Новости о лечении спортсмена были разные. Если верить СМИ и источникам, Роман Костомаров перенес ампутацию, два инстульта и частично лишился зрения.

Недавно поклонники наконец-то дождались хороших известий. Сообщалось, что фигурист пошел на поправку. К тому же он сам вышел в Сеть, чтобы поблагодарить всех неравнодушных за переживания и сообщить, что он продолжает борьбу. Самое страшно оказалось позади, а впереди у олимпийского чемпиона длительная реабилитация, а также установка протезов.

Однако вчера в СМИ вновь появились тревожные новости. На этот раз они касались психологического состояния Романа Костомарова. Один источник, близкий к ситуации, сообщил, что у спортсмена бывают нервные срывы, а другой рассказал о том, что он отказался от работы с психологами.

После этой информации молчание решила прервать Татьяна Навка, которая, к слову, редко комментирует лечение своего близкого друга. По ее словам, фигурист готовится к установке протезов, для чего ежедневно тренируется. Она заверила, что ее звездный приятель – сильный человек, который обязательно справится со всеми сложностями. Тем более, говорит бывшая партнерша по льду, у Романа Костомарова наблюдается положительная динамика.

