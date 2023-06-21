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Среда 21 июня

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Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова

Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова
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Вчера в прессе появились тревожные данные о психологическом состоянии Романа Костомарова.

Россияне продолжают переживать за состояние олимпийского чемпиона. Напомним, что в начале января он попал в больницу, где сразу был переведен в реанимацию. Новости о лечении спортсмена были разные. Если верить СМИ и источникам, Роман Костомаров перенес ампутацию, два инстульта и частично лишился зрения.

Недавно поклонники наконец-то дождались хороших известий. Сообщалось, что фигурист пошел на поправку. К тому же он сам вышел в Сеть, чтобы поблагодарить всех неравнодушных за переживания и сообщить, что он продолжает борьбу. Самое страшно оказалось позади, а впереди у олимпийского чемпиона длительная реабилитация, а также установка протезов.

Однако вчера в СМИ вновь появились тревожные новости. На этот раз они касались психологического состояния Романа Костомарова. Один источник, близкий к ситуации, сообщил, что у спортсмена бывают нервные срывы, а другой рассказал о том, что он отказался от работы с психологами.

После этой информации молчание решила прервать Татьяна Навка, которая, к слову, редко комментирует лечение своего близкого друга. По ее словам, фигурист готовится к установке протезов, для чего ежедневно тренируется. Она заверила, что ее звездный приятель – сильный человек, который обязательно справится со всеми сложностями. Тем более, говорит бывшая партнерша по льду, у Романа Костомарова наблюдается положительная динамика.

21 июня 2023, 13:20
Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
7Дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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