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Вторник 20 июня

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Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами

Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами
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Появились новые данные о восстановлении Романа Костомарова, который с января находится в больнице.

Год для олимпийского чемпиона начался тяжело. В начале января его доставили в больницу, где перевели в реанимацию. За жизнь спортсмена боролись врачи, а сам он перенес тяжелые испытания. По данным СМИ, Роман Костомаров пережил ампутацию, два инсульта и частично лишился зрения.

Не так давно о здоровье фигуриста наконец-то появились хорошие новости. Говорят, что он пошел на поправку. Да, и сам спортсмен вскоре вышел на связь с поклонниками, дав понять, что самое страшное позади. Как сообщали источники, сейчас он проходит реабилитацию и готовится к установке протезов. Некоторые из них утверждали, что у олимпийского чемпиона нестабильное эмоциональное состояние.

Телеканал "360" пишет, что олимпийский чемпион бросил работу с психологами, посетив всего несколько сеансов весной. Что стало причиной такого решения, не ясно. Однако ранее несколько врачей, оценивших ситуацию спортсмена, говорили журналистам, что подобные терапии в вопросе восстановления крайне важны.

Стоит отметить, что вчера другой источник сообщал, что на данный момент у олимпийского чемпиона не получается социализироваться в обществе. Из-за этого его психологическое состояние неустойчиво. Более того, время от времени Роман Костомаров переживает нервные срывы.

20 июня 2023, 14:40
Роман Костомаров. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал "112"• Требует проверки

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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