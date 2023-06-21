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Вторник 20 июня

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Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся"

Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся"
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Телеведущая сообщила о плохом самочувствии и посвятила день домашним делам.

Уже больше года поклонники "Давай поженимся" живут в ожидании новых серий любимой программы. С февраля прошлого года передача пропала с экранов, и с тех пор о ней не было практически никаких вестей. Зрителям оставалось только гадать, увидят ли они еще хоть раз, как Лариса Гузеева и Роза Сябитова подбирают пары для женихов и невест. А несколько дней назад затянувшееся молчание наконец оборвалось. Появилась информация, что совсем скоро шоу вернется в эфир.

Впрочем, едва поклонники успели обрадоваться новости о скором выходе новых серий, как к ним пришло страшное осознание. Многие забеспокоились, что после долгого перерыва передача могла лишиться своих главных звезд. Предполагалось, что Лариса Гузеева сможет успокоить народ и развеять слухи, однако ее ответ накалил обстановку еще сильнее.

В беседе с журналиста ведущая довольно резко прокомментировала новости о возвращении программы. Актриса посоветовала всем интересующимся обращаться с этими вопросами к телеканалу. Некоторые объяснили такую реакцию Гузеевой тем, что она, возможно, скоро перестанет быть главной свахой страны, пишет телеканал "360". А теперь звезда встревожила публику новым намеком на то, что она больше не появится в "Давай поженимся".

В своих социальных сетях телеведущая рассказала о плохом самочувствии. "Никак не могу выздороветь! Все из-за этих кондиционеров ужасных", – поделилась Лариса Гузеева. Также поклонников насторожил тот факт, что звезда посвятила себя домашним делам, а не работе на съемках. Многие предположили, что таким образом актриса косвенно подтвердила слухи о своем уходе из передачи, передает Пятый канал.

21 июня 2023, 02:13
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky / Russian Look / www.globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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