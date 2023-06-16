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Пятница 16 июня

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Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся"

Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся"
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На днях появилась информация о том, что в эфире Первого канала вновь покажут нашумевшее шоу. Однако пока не ясно, вернутся ли на экраны Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Вчера россиян обрадовала новость о том, что любимая многими программа "Давай поженимся" возвращается в эфир. Напомним, что выпуски передачи перестали выходить в прошлом году. Ну, а теперь публика ждет шоу, звездами которого были Роза Сябитова и Лариса Гузеева.

Сообщается, что о возвращении программы якобы рассказал сам Константин Эрнст в кулуарах ПМЭФ. По появившимся в СМИ данным, сейчас во всю идет подготовка к кастингу. Однако неизвестно, когда именно зрители увидят новых героев, мечтающих найти свою вторую половинку.

Также пока не ясно, кто выступит в качестве ведущих. Журналисты решили узнать, будет ли участвовать в съемках Лариса Гузеева. С актрисой связались, и на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" она ответила довольно резко, отправив представителей прессы за комментариями к телеканалу и не внеся ясность. Что же касается Розы Сябитовой, то сваха всея Руси пока тоже хранит молчание.

Стоит отметить, что недавно она рассуждала о том, что программе не хватает свежих лиц. По ее словам, было бы хорошо привлечь к съемкам молодых звезд. Теледива даже предлагала кандидатуру Клавы Коки на роль ведущей "Давай поженимся!". Правда, далеко не все оценили инициативу заменить Розу Сябитову и Ларису Гузееву.

16 июня 2023, 15:40
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
The Voice✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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