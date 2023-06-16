Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся"

На днях появилась информация о том, что в эфире Первого канала вновь покажут нашумевшее шоу. Однако пока не ясно, вернутся ли на экраны Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Вчера россиян обрадовала новость о том, что любимая многими программа "Давай поженимся" возвращается в эфир. Напомним, что выпуски передачи перестали выходить в прошлом году. Ну, а теперь публика ждет шоу, звездами которого были Роза Сябитова и Лариса Гузеева.

Сообщается, что о возвращении программы якобы рассказал сам Константин Эрнст в кулуарах ПМЭФ. По появившимся в СМИ данным, сейчас во всю идет подготовка к кастингу. Однако неизвестно, когда именно зрители увидят новых героев, мечтающих найти свою вторую половинку.

Также пока не ясно, кто выступит в качестве ведущих. Журналисты решили узнать, будет ли участвовать в съемках Лариса Гузеева. С актрисой связались, и на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" она ответила довольно резко, отправив представителей прессы за комментариями к телеканалу и не внеся ясность. Что же касается Розы Сябитовой, то сваха всея Руси пока тоже хранит молчание.

Стоит отметить, что недавно она рассуждала о том, что программе не хватает свежих лиц. По ее словам, было бы хорошо привлечь к съемкам молодых звезд. Теледива даже предлагала кандидатуру Клавы Коки на роль ведущей "Давай поженимся!". Правда, далеко не все оценили инициативу заменить Розу Сябитову и Ларису Гузееву.