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Вторник 20 июня

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"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику

"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику
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Возлюбленная сына Наташи Королевой вышла в свет и удивила народ.

Как известно, сын Наташи Королевой Архип Глушко состоит в романтических отношениях с девушкой по имени Мелисса. Пара часто делится совместными снимками в социальных сетях, давая понять публике, что связь серьезная. Поэтому в Сети избранницу Архипа называют невесткой Королевой.

Недавно Мелисса появилась на людях в необычном для нее образе. Девушка приняла участие в небольшом модном показе. Возлюбленная Архипа перед публикой в нежном бело-голубом платье с корсетом и серебристых туфлях. Своим красивым образом Мелисса похвасталась перед подписчиками в популярной социальной сети, выложив кадры с показа.

Как пишет "Экспресс-газета", интернет-пользователей потряс внешний вид избранницы Архипа, ведь такой ее, можно сказать, не видели. А кто-то обратил внимание на то, как именно прошлась Мелисса перед гостями модного показа. "Пользователи Сети сочли, что она с трудом передвигается", – отмечает издание.

Ранее невестка Наташи Королевой устроила горячий танец, выставив едва прикрытые прелести на всеобщее обозрение. Известно, что девушка увлекается стриптизом. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 июня 2023, 16:28
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспресс-газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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