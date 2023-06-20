"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику

Возлюбленная сына Наташи Королевой вышла в свет и удивила народ.

Как известно, сын Наташи Королевой Архип Глушко состоит в романтических отношениях с девушкой по имени Мелисса. Пара часто делится совместными снимками в социальных сетях, давая понять публике, что связь серьезная. Поэтому в Сети избранницу Архипа называют невесткой Королевой.

Недавно Мелисса появилась на людях в необычном для нее образе. Девушка приняла участие в небольшом модном показе. Возлюбленная Архипа перед публикой в нежном бело-голубом платье с корсетом и серебристых туфлях. Своим красивым образом Мелисса похвасталась перед подписчиками в популярной социальной сети, выложив кадры с показа.

Как пишет "Экспресс-газета", интернет-пользователей потряс внешний вид избранницы Архипа, ведь такой ее, можно сказать, не видели. А кто-то обратил внимание на то, как именно прошлась Мелисса перед гостями модного показа. "Пользователи Сети сочли, что она с трудом передвигается", – отмечает издание.

Ранее невестка Наташи Королевой устроила горячий танец, выставив едва прикрытые прелести на всеобщее обозрение. Известно, что девушка увлекается стриптизом. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

