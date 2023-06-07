Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом

Не у каждого первый свадебный танец проходит под живое пение Филиппа Киркорова. Но диджею Кате Гусевой повезло – именно король российской эстрады открывал торжественный вечер ее бракосочетания. Корреспондент "Дни.ру" угостился свадебным тортом и оценил размах праздника.

Катя Гусева много раз выступала на чужих свадьбах и всегда думала о том, как пройдет ее собственная. И в итоге оказалось, что личное торжество затмило и переплюнуло все, что было раньше. Ведь только на несколько свадебных платьев от звездного дизайнера Аники Керимовой ушло около четырех миллионов рублей!

Столы ломились от морепродуктов, ягод, салатов. А среди гостей в зале были Андрей Малахов, Наталия Гулькина, Митя Фомин, Владимир Левкин с четвертой женой Мариной. У него, кстати, в этот день был собственный праздник – он отмечал 56-й день рождения. Супруга и младшая дочь утром поздравили его – подарили роскошные бокалы, шарф и очки, которые певец собирает.

Но на застолье удалось сэкономить – вечером пришли на праздник к Кате Гусевой. И между тостами "горько!" экс-участник "На-На" отвечал на звонки и сам принимал поздравления. "Политов меня поздравил, а вот Алибасов давно не звонит и я его номера не знаю", – все сокрушался Левкин.

В копилку молодоженов он, как и все гости, положил конверт с деньгами – брачующиеся просили гостей не обременять себя выбором подарков и доверить это право им. Тем более, такое торжество вылилось в копеечку – по самым скромным подсчетам роскошный банкет в несколько миллионов рублей.

Ну а самый щедрый подарок сделал Киркоров – он любит королевский размах во всем! И подарил не только самый большой букет, самый толстый конверт, но и самую известную свою песню "Ты, ты, ты", которую зал пел хором. Кстати, долгое время Катю Гусеву считали матерью детей Лучезарного.

А потом молодые и гости плясали под "Желтые тюльпаны" Наташи Королевой, которая между песен желала Кате и Мише двойню, хором пели "Все будет хорошо" с Митей Фоминым, наполняя вселенную флюидами добра, пили за общую победу (молодой – из семьи военных) и победы у новобрачных на всех фронтах.

Был и огромный – под два метра – торт, и хорошие подарки гостям – от тапочек до большой "Яндекс-Станции". Ну а ближе к полуночи, когда королевские крабы, осьминоги и семга уже не лезли, а заполированные шампанским и виски малина с черешней просились наружу, молодые поднялись на крышу ресторана Modus, дабы, наслаждаясь видами ночной Москвы, бросить традиционный букет невесты. Его поймала 44-летняя Татьяна Терешина – бывшая солистка коллектива Hi-Fi. Правда, за букет ее пришлось подраться с... мужчиной, который, наверное, тоже хотел замуж. Но могла бы Татьяна и уступить ему, потому что сама уже дважды играла свадьбу, но все оставляет надежды услышать крики "горько!" снова.

А вот Наталия Гулькина, которая ставила штамп в паспорте четырежды, за букетом не рвалась и не гналась. И богатых – это всегда важно! – женихов на свадьбе Гусевой себе не присматривала. "Мне показалось, что многим гостям этой свадьбы женщины не очень интересны, поэтому и не строила иллюзий, что тут смогу кого-то себе найти", – пояснила опытная певица.

Расходились уже на рассвете – сытые, пьяные, натанцевавшиеся, напевшиеся до хрипоты и счастливые. За Катю, за Мишу, за весь шоу-бизнес. Который снова удивил и потряс.