От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе

Супруг Наташи Королевой рассказал о том, с какими сложностями столкнулся после переезда в Москву.



Это сегодня Сергей Глушко известен как стриптизер Тарзан, муж Наташи Королевой и вхож в столичную светскую тусовку. Много лет назад он был не то что никому не известен, а даже вынужден был буквально перебиваться с хлеба на воду.

Сергей родился в Архангельской области в семье потомственных военных. После окончания школы, он, разумеется, пошел в военное училище, а следом устроился работать на космодром "Плесецк".

В один из дней Сергей Глушко примет волевое решение: нужно переезжать в Москву. В тот момент он даже не знает, что именно в столице придет к успеху и за несколько лет дойдет от роли сторожа до мужа известной певицы Наташи Королевой.

Но обо всем по порядку: вначале Глушко работал и жил прямо на стройке. Зато там кормили и было, где переночевать, поделился мужчина в эфире "Звезды сошлись". Затем будущая звезда стала продавцом мебели, а затем уже и танцором по кличке Тарзан.

К слову, делом, принесшим Тарзану известность, Наташа Королева гордится, как и их сын. Подчеркнула певица как-то, что большой талант нужно для того, чтобы красиво раздеться. И в этом, уверена она, у Сергея Глушко конкурентов нет.



