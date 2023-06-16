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Пятница 16 июня

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Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет

Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет
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Наташе Королевой исполнилось 50 лет. Но выглядит она, по прежнему, юной русалкой. Секрет идеальной формы она раскрыла за кулисами премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.

"Не надо налегать на сладкое, мучное, а лучше есть побольше овощей", – говорит Королева. Но есть у нее и фирменная "фишка", которую ей подсказали дети.

"Отличная тема для похудения – выращивать микрозелень, – говорит Наташа. – Покупается готовый набор с лотками, засыпаются туда семена, и через три-четыре дня у тебя уже есть вкусная зелень. Она очень полезная и ее надо мало. Много и невозможно съесть целиком контейнер этот. Это вообще продукт будущего!"

Фото: Дни.ру

Уже сейчас Королева решила, что когда будет переделывать кухню, то на окне непременно сделает специальный стеллаж для выращивания микрозелени. Это молодые растения – горох, редис, дайкон, пшениц, базилик, корн, мангольд – на стадии формирования первых двух листьев. В первые дни жизни в таком растении сосредоточена максимальная жизненная сила, сконцентрировано множество витаминов и микроэлементов. Это настоящее здоровое питание! И стоит копейки!

Фото: Дни.ру

Правда, самокритичная Наташа вовсе не считает, что выглядит даже на микрозелени идеально и безупречно. "Вот моя мама Люда (77-летняя Людмила Порывай – Прим. ред.) – молодец! Она следит за собой! Вот с кого надо брать пример!" – смеется исполнительница хита про "Желтые тюльпаны".

16 июня 2023, 09:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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