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Вторник 20 июня

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"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации

"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации
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Недавно публику обрадовали новости о том, что здоровью попавшего в больницу Романа Костомарова ничего не угрожает.

Вся страна продолжает переживать за олимпийского чемпиона, который еще в январе этого года попал в больницу. На плечи звезды фигурного катания упало много испытаний. По данным СМИ, он перенес ампутацию, два инсульта, а также частично лишился зрения. Не так давно о здоровье Романа Костомарова поступили радостные новости.

Друзья спортсмена сообщали, что он пошел на поправку. Более того, сам он вышел на связь, чтобы сказать, что он жив, а также поблагодарить поклонников за переживания. На данный момент, как сообщают источник, близкие к ситуации, фигурист проходит реабилитацию, чтобы вернуть утраченную мобильность. Планируется, что ему установят протезы.

Вчера появились свежие данные о состоянии Романа Костомарова. И оно нестабильно в психологическом плане, потому что пока у олимпийского чемпиона не выходит социализироваться в обществе.

"Бывают нервные срывы", – сообщил источник.

Спортсмен находится в постоянном контакте с психологами, которые помогают ему справиться со всеми переживаниями. Что касается протезов, то их сейчас подгоняют. Установка пока невозможна, потому что перед этим у звезды должны затянуться все раны. А на это уйдет примерно полгода. Тем не менее, подбор модели протезов для Романа Костомарова идет полным ходом.

20 июня 2023, 13:40
Роман Костомаров. Фото: Социальные сети
Sport24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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