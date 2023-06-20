Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка"

Конфликт разгорелся из-за того, что коллектив группы "Божья коровка" и организаторы передачи не сошлись во мнениях.

Скандалы на съемках телепередач – явление довольно частое. Иногда конфликты в студиях программ происходят между приглашенными участниками и становятся неотъемлемой частью шоу. Другой разговор, когда в споры с гостями вступают организаторы передачи. Именно такая ситуация произошла в процессе работы над новом выпуском детища Андрея Малахова "Привет, Андрей".

В центре конфликта оказалась известная группа "Божья коровка". Как отмечает телеканал "360", коллективу предложили поучаствовать в программе. Музыканты согласились, но, очевидно, не ожидали, что съемки обернутся скандалом. Причиной спора стал разный взгляд группы и сотрудников шоу на то, какая композиция должна прозвучать в эфире.

Вокалист "Божьей коровки" Владимир Воленко рассказал, что у них с организаторами с самого начала были определенные договоренности. Однако в последний момент, по словам солиста, сотрудники передачи решили все переиграть. Организаторы захотели поменять песню, которая была утверждена для программы изначально, но музыканты делать это наотрез отказались.

"Изначально менеджеры канала утвердили для исполнения песню "Теплоход", сочтя ее достаточно народной. Но в последний момент они решили, что мы должны спеть свой хит 95-го года "Гранитный камушек"", – поделился Воленко.

К счастью, разгоревшийся спор удалось уладить. Вокалист группы рассказал, что был вынужден объяснять важность хита "Теплоход", который направлен на то, чтобы популяризировать туризм внутри страны. Только после этого коллективу разрешили оставить эту песню.