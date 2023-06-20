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Понедельник 19 июня

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"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной

"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной
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В 2020-м году Гарик Харламов объявил о расставании с Кристиной Асмус, а вскоре нашел новую возлюбленную.

Не успели звезды развестись, как поползли слухи о новом романе резидента Comedy Club. Появилась информация о том, что он закрутил роман с молодой актрисой Екатериной Климовой. А позже Гарик Харламов стал выходить с ней в свет, подтвердив разговоры о новых отношениях.

Шоумен не привык раскрывать детали своей личной жизни. Так что, судить о том, что происходит между ним и актрисой, можно лишь по редким кадрам в соцсетях и интервью . Было время, когда и комик, и его возлюбленная молчали и скрывались от публики, что стало поводом для волны сплетен об их расставании. Но в апреле экс-супруг Кристины Асмус решился на публичный откровенный разговор, рассказав, что у него на Екатерину Ковальчук серьезные планы.

Такое признание, правда, не уберегло пару от очередных разговоров о разрыве. На этот раз Гарик Харламов спровоцировал подобные разговоры неосторожным высказыванием. Комик в своем микроблоге прокомментировал новость о возвращении в эфир программы "Давай поженимся".

"Я вас ждал! Самая радостная новость для меня за последнее время!", – написал на своей странице шоумен.

На просторах Интернета уже пишут, что артист отреагировал на это событие чересчур эмоционально, что кажется подозрительным. А в комментариях поклонники предлагают ему отправиться на шоу, чтобы найти любовь. Впрочем, не стоит забывать, что раньше комик любил подшучивать над выпусками программы, а также высмеивать Ларису Гузееву. Может быть, поэтому Гарик Харламов так рад возвращению передачи.

20 июня 2023, 00:14
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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