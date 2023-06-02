Озвучена примерная стоимость роскошного юбилея Наташи Королевой

Пару дней назад Наташа Королева отметила 50-летие, а поздравили ее не только близкие, но и бывший муж Игорь Николаев!

В честь праздника "русалка" решила устроить мероприятие в одном из московских ресторанов. И получилось оно поистине роскошным: шикарный стол, стилизация зала, аниматоры и развлечения. В общем, отдохнула Наташа Королева со своими гостями от души.

Кому-то наверняка стало интересно, во сколько звезде обошелся пышный праздник. Стоит отметить, что темой вечера был один из главных хитов артистки – "Маленькая страна". Собственно, на вечеринке можно было увидеть множество отсылок к песне. Аниматоры оделись в необычные костюмы, банкетный зал также стилизовали под "волшебный мир", место нашлось и интересным фотозонам.

Организатор мероприятий Виктория Вишня-Самохина в разговоре с журналистами отметила, что самым недорогим пунктом в списке расходов Наташи Королевой оказалась аренда места. На это певица потратила не более 35 тысяч рублей. Намного дороже обошлись угощения для полусотни гостей – порядка 400 тысяч рублей.



В общей сложности получилось 700 тысяч рублей. Именно такая примерная стоимость юбилея звезды была озвучена экспертом. Стоит признать, что по меркам мира шоу-бизнеса певица отметила свой день рождения довольно скромно. Может быть, Наташа Королева, как и ее поклонники, считает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы шиковать.